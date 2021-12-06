Білорусь відповіла на санкції Заходу забороною на ввезення товарів

У відповідь на санкції проти режиму Олександра Лукашенка Білорусь заборонила ввезення товарів з країн, які їх запроваджують. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Білорусі від понеділка, 6 грудня.

"З метою захисту національних інтересів уряд Республіки Білорусь ухвалив рішення про введення заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції", - йдеться у заяві білоруського МЗС.

У повідомленні не уточнюється, на які саме товари з яких країн поширяться санкції. Водночас на початку грудня нові обмежувальні заходи проти режиму Лукашенка запровадив Європейський Союз, а згодом про приєднання до них повідомили Великобританія, США та Канада.

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Білоруське МЗС також повідомило про розширення списку осіб, чий в'їзд до країни визнаний "небажаним", а у відповідь на обмеження проти своєї авіагалузі пообіцяло запровадити аналогічні заходи щодо перевізників із країн ЄС та Великобританії.

Посилення співпраці з РФ

Як зазначають у пресслужбі білоруського МЗС, для заміщення підсанкційних товарів "будуть вжиті необхідні заходи з насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн".

Також Білорусь продовжить "реалізацію союзних програм та зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією і налагодження міцних торговельно-економічних зв'язків із партнерами по ЄАЕС (Євразійський економічний союз. - Ред.) та з країнами "дальньої дуги" (Азії, Африки та Латинської Америки. - Ред.).

Нові санкції проти Мінська

Нагадаємо, що Євросоюз запровадив п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка 2 грудня у відповідь на ситуацію з мігрантами і біженцями на кордоні Білорусі й Польщі. До нього потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб, зокрема, представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавиа", підприємства туристичного сектора та готелі, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Белоруснефть".

Того ж дня Великобританія, США та Канада заявили, що підтримають санкції ЄС проти білоруського режиму. Зокрема, американські санкції, згідно з повідомленням міністерства фінансів США, стосуються білоруського суверенного боргу, 20 фізичних та 12 юридичних осіб, зокрема сина білоруського правителя Дмитра Лукашенка.