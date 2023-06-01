Білий дім проти ударів по РФ, але залишає рішення за Києвом

Адміністрація США не має конкретних даних про те, хто саме причетний до атаки безпілотників на Москву 30 травня, повідомили у Білому домі.

Адміністрація США не має конкретних даних про те, хто саме причетний до атаки безпілотників на Москву 30 травня. Про це заявив на брифінгу у Білому домі в середу, 31 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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Кірбі нагадав, що Київ заперечує свою відповідальність за удар дронами, і наголосив, що США недоречно проводити власне розслідування того, що сталося. Він додав, що США не вказують Україні, які цілі слід вражати чи не вражати, а також, як українські війська мають вести бойові дії. "Саме президент Зеленський та військове керівництво вирішують, що робитимуть з військової точки зору", - сказав представник Білого дому. Раніше у Вашингтоні заявляли, що США не підтримують потенційних українських ударів по російській території.

На брифінгу Кірбі також повідомив про 39-й пакет допомоги Україні - окрім додаткових боєприпасів до ЗРК Patriot та до РСЗВ HIMARS, до нього увійшли нові системи ППО Avenger та Stinger, артилерійські снаряди та боєприпаси для протитанкових озброєнь. Скільки саме одиниць озброєнь буде поставлено Києву та на яку суму Кірбі не уточнив.