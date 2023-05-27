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Російська РСЗО "Град" на ДонбасіФото: Russian Defence Ministry Press Office/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Росія за добу завдала 10 авіаударів по Україні - генштаб ЗСУ

Ігор Бурдига
1 год. тому

На Харківщині від обстрілу РСЗВ загинула жінка, ще двоє чоловіків поранені на Запоріжжі.

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Російська армія за минулу добу завдала 10 авіаційних ударів по Україні та здійснила близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по військових позиціях та населених пунктах, зазначається  у суботу, 27 травня, у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Так, зокрема, за повідомленнями голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та місцевої прокуратури, у селі Шипувате Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 61-річна жінка, ще один чоловік отримав осколкові поранення. У Степногірську Запорізької області через обстріл з "Градів" поранені двоє чоловіків 65 та 60 років.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - зазначає генштаб ЗСУ.

Бої на Донбасі

Водночас військові констатують зниження інтенсивності наземних наступальних операцій російської армії у Донецькійта Луганській областях, хоча й називають Донбас найгарячішим місцем на лінії зіткнення. За минулу добу ЗСУ відбили 13 атак противника, сім із них в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії західніше Хромового, зазначає генштаб ЗСУ. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

Між тим у Росії губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков оголосив про загибель одного цивільного чоловіка та поранення двох підлітків через обстріли з території України.

 

Міноборони РФ у суботу повідомило про відбиття українських ракетних атак: двох з далекобійних систем Storm Shadow та 19 з РСЗО HIMARS. За словами речника міністерства Ігора Конашенкова, росіяни знищили 12 українських безпілотників на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі, а у Куп'янському районі Харківщини - склад боєприпасів ЗСУ .

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