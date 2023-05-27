Росія за добу завдала 10 авіаударів по Україні - генштаб ЗСУ

На Харківщині від обстрілу РСЗВ загинула жінка, ще двоє чоловіків поранені на Запоріжжі.

Російська армія за минулу добу завдала 10 авіаційних ударів по Україні та здійснила близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по військових позиціях та населених пунктах, зазначається у суботу, 27 травня, у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Так, зокрема, за повідомленнями голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та місцевої прокуратури, у селі Шипувате Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 61-річна жінка, ще один чоловік отримав осколкові поранення. У Степногірську Запорізької області через обстріл з "Градів" поранені двоє чоловіків 65 та 60 років.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", - зазначає генштаб ЗСУ.

Бої на Донбасі

Водночас військові констатують зниження інтенсивності наземних наступальних операцій російської армії у Донецькійта Луганській областях, хоча й називають Донбас найгарячішим місцем на лінії зіткнення. За минулу добу ЗСУ відбили 13 атак противника, сім із них в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії західніше Хромового, зазначає генштаб ЗСУ. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

Між тим у Росії губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков оголосив про загибель одного цивільного чоловіка та поранення двох підлітків через обстріли з території України.

Міноборони РФ у суботу повідомило про відбиття українських ракетних атак: двох з далекобійних систем Storm Shadow та 19 з РСЗО HIMARS. За словами речника міністерства Ігора Конашенкова, росіяни знищили 12 українських безпілотників на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі, а у Куп'янському районі Харківщини - склад боєприпасів ЗСУ .

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