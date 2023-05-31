Берлін заявив про право Києва завдавати ударів по РФ

Київ має право завдавати ударів по РФ з метою самооборони, заявив речник уряду ФРН. У Москві з відповіддю не забарилися, пов'язавши скорочення економіки Німеччини з допомогою Україні.

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у відповідь на запитання кореспондента DW про атаку дронів на Москву.

Однак офіційний Берлін виступає проти того, щоб для подібних атак використовували німецьку зброю, додав Гебештрайт.

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Водночас у Кремлі вже відповіли на позицію ФРН щодо ударів України по РФ, заявивши, що європейським державам, які "глибоко влізли в конфлікт на Україні", рано чи пізно доведеться відповідати перед своїми народами.

"Рано чи пізно європейським державам і тим, хто активно вже вліз по вуха в цей конфлікт, доведеться замислитися і доведеться відповідати перед своїми народами, навіщо вони це роблять, тому що уникнути негативних наслідків у них не вийде", - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російському пропагандисту, цитує "Інтерфакс".

За твердженням Пєскова, негативні наслідки в економічному плані ці країни нібито відчувають уже зараз. Речник президента РФ, приміром, переконаний, що Німеччина вже "увійшла в рецесію", а інфляція перевищує стало сім відсотків. "Тобто щороку на сім відсотків бюргери стають біднішими, і щороку вони на сім відсотків менше заробляють", - заявив Пєсков та додав, що, на його думку, німці терпіти це не будуть, адже "не люблять виходити із зони комфорту".

ВВП ФРН незначно просів, а щодо інфляції Пєсков помилився

Минулого тижня Федеральне статистичне відомство ФРН констатувало повторне скорочення економіки Німеччини в першому кварталі поточного року та скорегувало попередні оцінки щодо скорочення ВВП Німеччини з нуля до мінус 0,3 відсотка.

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У четвертому кварталі 2022 року ВВП Німеччини скоротився порівняно з попереднім кварталом на 0,5 відсотка. Стабільно високі темпи зростання цін так само негативно впливали на економіку ФРН і на початку нинішнього року, визнали експерти.

Водночас у травні в Німеччині зафіксовано сповільнення темпів інфляції до 6,1 відостка, повідомили в Федеральному статистичному відомстві.

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