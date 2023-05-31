У Німеччині спостерігається зниження темпів інфляції

У травні статисти зафіксували найнижчий рівень інфляції у ФРН з березня минулого року. Цьому сприяло зниження цін на паливо, хоч ціни на продовольство стрімко зростали.

Рівень інфляції в Німеччині у травні істотно сповільнився, опустившись до найнижчого показника з березня минулого року. Такий висновок оприлюднило в середу, 31 травня, Федеральне статистичне відомство в рамках першого прогнозу. За даними відомства, у травні споживчі ціни у ФРН зросли в річному обчисленні в середньому на 6,1 відсотка.

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Це тоді, коли ще у квітні в Німеччині зафіксували рівень інфляції в 7,2 відсотка, в березні - 7,4 відсотка, а в лютому - 8,7 відсотка. На думку статистів, на ситуацію особливо позитивно вплинули ціни на енергоносії, адже вони зросли в середньому лише на 2,6 відсотка (у квітні - на 6,8 відсотка), а паливо на автозаправках у багатьох федеральних землях навіть подешевшало.

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Позитивно позначилося на загальній ситуації й запровадження з 1 травня єдиного проїзного вартістю 49 євро на місяць, оскільки це дало змогу майже десяти мільйонам жителів ФРН скоротити витрати на транспорт.

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Уряд ФРН назвав зниження інфляції в травні позитивною тенденцією. "Драйвери інфляції знову ослабли, особливо ціни на енергію", - зазначив представник міністерства економіки ФРН.

Зростання цін на продовольство

Попри окремі позитивні тенденції, ціни на продовольство в Німеччині у травні так само стрімко зростали, хоч і нехай не так швидко, як раніше. У травні вони знову збільшилися на 14,9 відсотка (у квітні +17,2 відсотка). Послуги подорожчали в середньому на 4,5 відсотка (у квітні +4,7).