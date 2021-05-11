Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Умови потенційного в’їзду українців та інших туристів на європейські моря у більшості країн півдня ЄС схожі. Передусім це негативний тест на коронавірус перед відльотом, а іноді й після прильоту, або вибіркове тестування на COVID-19 в аеропортах з огляду на актуальну ситуацію із захворюваністю в тій чи іншій країні. Також деякі країни розглядають можливість заміни ПЛР-тесту на експрес-тест на антиген, щоб зменшити туристам витрати на подорож. Але насамперед, щоб українці знову могли користуватися перевагами безвізового режиму, від української влади чекають офіційні зразки сертифікатів вакцинації, які можна буде належним чином перевіряти на кордонах. Подробиці в сюжеті DW: