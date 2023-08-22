Бербок: ЗСУ слід допомогти з розмінуванням при контрнаступі

Німеччина і інші партнери обговорюють, як допомогти Україні подолати встановлені РФ мінні загородження. Також в ФРН продовжують опрацьовувати технічні питання, пов'язані з постачанням далекобійних ракет Taurus.

Україна звернулася до західних партнерів по допомогу з обладнанням, аби подолати встановлені російськими військовими мінні поля під час контрнаступу, повідомила у вівторок, 22 серпня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Зараз ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити цей запит, не лише Німеччина, але й інші партнери", - заявила Бербок на прес-конференції в Берліні разом зі своїм естонським колегою Маргусом Тсахкна, повідомляє Reuters.

Вона зауважила, що "величезні мінні пояси, особливо на сході країни" розташовані на територіях, площа яких приблизно дорівнює Західній Німеччині.

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Бербок про Taurus: питання дальності не є вирішальним

Водночас, очільниця МЗС Німеччини вкотре не дала чіткої відповіді щодо можливості постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, зауваживши лише, що "ми посиленно працюємо над цим".

За словами Бербок, в неї немає пересторог щодо того, що Україна, попри запевнення, використовуватиме ці ракети для ударів по території РФ. Вона додала, що загалом питання дальності не є вирішальним.

Міністерка зауважила, що є низка технічних аспектів, які мають бути ретельно вивчені перед постачанням, зокрема щодо того, яким чином ці ракети будуть запускати, повідомляє dpa.

"Урок останніх півтора року - не говорити і обіцяти щось швидко, а з'ясовувати всі технічні питання. Тому що, як це часто буває, диявол криється в деталях", - наголосила Бербок.

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