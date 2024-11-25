Бербок: ФРН діятиме по закону щодо ордера на арешт Нетаньяху

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Німеччині на підставі ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС). "Федеральний уряд дотримується закону, адже ніхто не може бути вище закону", - зазначила Бербок в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) в Італії у понеділок, 25 листопада. "Діє незалежність судової влади, яка в даному разі дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз", - додала вона.

Читайте також: Ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галанта: як реагує світ

Під час зустрічі міністри G7 обговорюють наслідки рішення МКС щодо Нетаньяху і намагаються виробити спільну позицію щодо арешту прем'єра Ізраїлю у разі його виїзду за кордон. Як повідомляється, Італія як організаторка зустрічі, готує формулювання, яке підтримали б усі держави-члени G7. "Ми хочемо домовитися з іншими країнами G7, щоб у нас була спільна позиція. Це також політичне питання, а не лише питання правосуддя", - наголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує AFP. Зустріч міністрів G7 продовжиться 26 листопада.

Нагадаємо, 21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні у період щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року". Також МКС санкціонував арешт командувача воєнізованого крила ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, який, ймовірно, досі живий.

В Офісі Нетаньяху рішення МКС щодо нього та Галанта відкинули, назвавши їх "антисемітськими". США, які не є членами МКС, також негативно відреагували на це рішення.

Тим часом Верховний представник Європейського Cоюзу з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС на арешт Нетаньяху і Галанта є "обов'язковими" і мають бути виконані, зокрема і державами-членами ЄС. Водночас прем'єр Угорщини Віктор Орбан, чия країна зараз головує в Раді ЄС на ротаційній основі, заявив, що запросить ізраїльського колегу відвідати його країну, попри ордер на арешт МКС. Орбан назвав рішення МКС "обурливо нахабним і цинічним", заявивши, що воно "втручається в конфлікт, що триває... видається за юридичне рішення, але насправді в політичних цілях".