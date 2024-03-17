Росія вдарила балістикою по Миколаєву: є поранені

Унаслідок російського удару балістичними ракетами по Миколаєву є поранені. Також є постраждалі у Нікополі, де дрони РФ влучили в заправку.

Миколаїв удень неділі, 17 березня, зазнав ракетного удару.

За словами голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, у місті було два "прильоти", а удару завдали балістичними ракетами, які росіяни запустили з того ж місця, що й по Одесі 15 березня.

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Унаслідок атаки є постраждалі. Спочатку Кім повідомив про двох поранених, проте згодом їхня кількість зросла п'ятьох.

Як зазначив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, внаслідок обстрілу пошкоджені багато приватних будинків - вікна, дахи. "Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки", - написав він у Telegram.

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Поранені на АЗС у Нікополі внаслідок удару дронів

Перед цим війська РФ обстріляли Дніпропетровщину. Зранку вони скерували на Нікополь два дрони-камікадзе, поціливши по автозаправній станції (АЗС).

"Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня війська РФ атакували Одещину, скерувавши дрони типу Shahed-136/131. Загалом били 16 "шахедами", з яких 14 силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити. Внаслідок зафіксованих влучань пошкоджені два законсервованих аграрних підприємства. Люди не постраждали.

Крім того, Росія вдарила вночі п'ятьма зенітними ракетами С-300 по Харківській та Донецькій областях, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.

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