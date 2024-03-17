Росія атакувала ракетами і "шахедами": на Одещині є влучання

Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами. Сили ППО зуміли збити 14 з 16 випущених росіянами ударних дронів. На Одещині пошкоджено два законсервованих агропідприємства.

Війська РФ у ніч на неділю, 17 березня, атакували Україну ракетами та ударними дронами. Як повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ), російські війська запустили 16 ударних дронів типу Shahed-136/131 з окупованого Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області", - зазначили Повітряні сили.

Також повідомляється про те, що Росія вдарила п'ятьма зенітними ракетами С-300 по Харківській та Донецькій областях, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині.

Сили оборони Півдня України повідомили про те, що атака дронів була здійснена по Одеській області, де зафіксовані влучання.

"В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 15 березня, російській війська запустили по Україні 27 ударних дронів типу Shahed-136/131, які були збиті силами протиповітряної оборони (ППО). Також 15 березняРосія завдала удару по Одесі балістичними ракетами "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму, внаслідок чого загинула 21 людина.