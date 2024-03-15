Ракетний удар РФ по Одесі: кількість загиблих зросла до 20

Кількість загиблих внаслідок удару, якого війська РФ завдали ракетами "Іскандер-М" по Одесі, зросла до 20. Також російська армія атакувала ракетою "Іскандер" Золочів на Харківщині.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, якого російські війська завдали балістичними ракетами "Іскандер-М" по Одесі у п'ятницю, 15 березня, зросла до 20 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Одесі зросла до 20 людей", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Як зазначив у своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський, на місці влучань триває пошуково-рятувальна операція.

"Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару - дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, й друга - коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих та постраждалих - фельдшери "екстренки", рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним та близьким. Десятки поранених. Продовжується пошук людей під завалами", - зазначив він.

РФ вдарили "Іскандером" й по Харківщині

15 березня російські війська також завдали ракетного удару по селу Золочів Харківської області, поціливши по території лікарні. Внаслідок обстрілу зайнялися пожежі у двох будівлях: пункті екстреної медичної допомоги та недобудованому гуртожитку. Крім того, спалахнули два авто екстреної медичної допомоги та два легковика.

"Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Також на території лікарні пошкоджено будівлю медустанови, чотири автомобілі та щонайменше 16 поруч розташованих житлових будинків", - повідомили в ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідували, за попередніми даними, жертв і постраждалих внаслідок атаки немає.

Як зазначила Харківська обласна прокуратура, за попередніми даними, удару по селу Золочів війська РФ також завдали ракетою "Іскандер-М".

"Прокурори та слідчі поліції зібрали докази чергового воєнного злочину РФ і задокументували наслідки", - йдеться в повідомленні прокуратури у Telegram- Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 КК України).

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