Байден звинуватив Трампа у використанні "риторики Гітлера"

У соцмережі Трампа був опублікований відеокліп, де йдеться, що після його перемоги Америка стане "об'єднаним рейхом".

Президент США Джо Байден розкритикував свого попередника на посаді та супротивника на виборах Дональда Трампа через відеокліп, опублікований на сторінці того у власній соціальній мережі Truth Social, у якому йдеться про перетворення Америки на "об'єднаний рейх".

"Об'єднаний рейх? Це риторика Гітлера, а не Америки", - обурюється Байден у відео, поширеному на платформі X 21 травня. Він додав, що у цьому ролику Трампа чується відлуння "мови нацистської Німеччини".

У відео Трампа були показані газетні заголовки, які начебто можуть з'явитися в разі його перемоги на виборах. У них, серед іншого, йдеться про перетворення країни на "об'єднаний рейх".

Ролик був викладений в акаунті Трампа у другій половині дня 21 травня, але за деякий час його видалили.

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Реакція оточення Трампа

В оточенні Трампа підтвердили, що відеокліп видалили. Водночас представник штабу стверджує, що ролик не був передвиборним, а співробітник, який його поширив, "вочевидь, не помітив цього слова".

Слово "рейх", що перекладається з німецької, як "імперія", зазвичай асоціюється з нацистським "третім рейхом" часів Адольфа Гітлера. Втім, американські ЗМІ, зауважують, що інші "газетні заголовки", які демонструвалися в ролику Трампа, посилалися на часи Першої світової війни, тож імовірно, малася на увазі заснована в 1871 році Німецька імперія, яку після Першої світової змінила Веймарська республіка.

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