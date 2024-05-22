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ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден звинуватив Трампа у використанні "риторики Гітлера"

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
22 травня 2024 р.

У соцмережі Трампа був опублікований відеокліп, де йдеться, що після його перемоги Америка стане "об'єднаним рейхом".

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Ролик про Дональда Трампа зі згадкою "об'єднаного рейху"
У соцмережі Трампа опублікували відео про те, що після його перемоги Америка стане "об'єднаним рейхом".Фото: CHRIS DELMAS AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден розкритикував свого попередника на посаді та супротивника на виборах Дональда Трампа через відеокліп, опублікований на сторінці того у власній соціальній мережі Truth Social, у якому йдеться про перетворення Америки на "об'єднаний рейх".

"Об'єднаний рейх? Це риторика Гітлера, а не Америки", - обурюється Байден у відео, поширеному на платформі X 21 травня. Він додав, що у цьому ролику Трампа чується відлуння "мови нацистської Німеччини". 

У відео Трампа були показані газетні заголовки, які начебто можуть з'явитися в разі його перемоги на виборах. У них, серед іншого, йдеться про перетворення країни на "об'єднаний рейх".

Ролик був викладений в акаунті Трампа у другій половині дня 21 травня, але за деякий час його видалили.

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Реакція оточення Трампа

В оточенні Трампа підтвердили, що відеокліп видалили. Водночас представник штабу стверджує, що ролик не був передвиборним, а співробітник, який його поширив, "вочевидь, не помітив цього слова".

Слово "рейх", що перекладається з німецької, як "імперія",  зазвичай асоціюється з нацистським "третім рейхом" часів Адольфа Гітлера. Втім, американські ЗМІ, зауважують, що інші "газетні заголовки", які демонструвалися в ролику Трампа, посилалися на часи Першої світової війни, тож імовірно, малася на увазі заснована в 1871 році Німецька імперія, яку після Першої світової змінила Веймарська республіка.

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