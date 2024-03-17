Байден покепкував над віком і розумовими здібностями Трампа

81-річний президент США Джо Байден заявив, що його опонент на виборах, 77-річний Дональд Трамп - занадто старий і розумово непридатний для президентства.

Президент США Джо Байден покепкував над віком і розумовими здібностями свого опонента на виборах Дональда Трампа.

"Один кандидат занадто старий і розумово непридатний для того, щоб бути президентом. Інший - це я", - пожартував Байден 16 березня на публічному заході.

Це вже не вперше 81-річний Байден кепкує з 77-річного колишнього президента США Дональда Трампа, який імовірно знову стане його конкурентом на виборах 5 листопада.

Так, минулого місяця, намагаючись розвіяти занепокоєння щодо свого віку після того, як у доповіді спеціального прокурора виникли питання до пам'яті та гостроти розуму президента, Байден зазначив в ефірі ток-шоу: "Трампу приблизно стільки ж років, скільки мені, але він навіть не може згадати ім'я своєї дружини", маючи на увазі виступ Трампа, під час якого той назвав свою дружину Меланію "Мерседес".

Словесні конфузи Байдена і Трампа

Конфузи з Трампом - не рідкість. Наприклад, він переплутав Китай та Північну Корею, коли у своїй промові в листопаді заявив, що "Кім Чен Ин очолює 1,4 мільярда людей". Також він сплутав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Крім того, Трамп переплутав Ніккі Гейлі, постійну представницю США в ООН за його президентства, з Ненсі Пелосі, яка була спікеркою Палати представників США протягом другої половини його президентського терміну.

Водночас Байден також неодноразово плутав імена світових лідерів: колишньої канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і покійного Гельмута Коля (Helmut Kohl), президента Франції Еммануеля Макрона та давно померлого Франсуа Міттерана, президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сіссі з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

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