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Авіакатастрофа у Броварах: звільнено голову ДСНС України

Ольга Журавльова
25 серпня 2023 р.

Уряд відправив у відставку голову ДСНС після внутрішньої перевірки, повідомив очільник МВС Клименко.

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На місці авіакатастрофи, січень 2023
У ДСН провели кадрові зміни після перевірки щодо авіакатастрофи у БроварахФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 25 серпня, ухвалив рішення про звільнення з посади голови Державної служби із надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергія Крука, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука. Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення", - написав міністр у Telegram без додаткових деталей.

Із листопада 2021 року Крук виконував обов'язки голови ДСНС України, а з лютого 2022 року - очолив ДСНС.

Напередодні Клименко анонсував кадрові зміни у ДСНС у результаті перевірок щодо авіакатастрофи у Броварах.

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Авіакатастрофа в Броварах

18 січня 2023 року у житловому кварталі Броварів Київської області упав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

У катастрофі загинули 14 людей, в тому числі очільник відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які перебували на борту гвинтокрила. Поранення отримала 31 людина.

За версією слідства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. 

У серпні ДБР оголосило підозри п'ятьом посадовцям ДСНС у справі про загибель керівництва МВС. 

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Авіакатастрофа у Броварах: звільнено голову ДСНС України

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