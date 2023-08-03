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Загибель керівництва МВС: ДСНС відсторонить підозрюваних

Анастасія Шепелева
24 хв. тому

У ДСНС повідомили про намір відсторонити від виконання службових обов'язків п'ятьох посадовців служби, яким оголосили підозру через падіння гелікоптера у Броварах. В катастрофі загинуло кервництво МВС України.

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Рятувальники на місці катастрофи гелікоптера ДСНС в Броварах
Рятувальники на місці катастрофи гелікоптера ДСНС в БроварахФото: Igor Burdyga/DW

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер, 3 серпня, повідомила про плани відсторонити від виконання посадових обов'язків підозрюваних у справі про катастрофу гелікоптера у Броварах, унаслідок якої загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України.

"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру", - йдеться у повідомленні ДСНС в Telegram.

У службі додали, що надали усі необхідні матеріали та всіляко сприяють розслідуванню причин катастрофи.

Підозра п'ятьом працівникам ДСНС

Перед цим ДБР повідомило про підозру п’ятьом посадовцям ДСНС через катастрофу гелікоптера у Броварах у січні. Підозри отримали начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС з міста Ніжин Чернігівської області.

Чотирьох з них підозрюють у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (частина третя статті 276 Кримінального кодексу України), а начальника служби безпеки польотів  - у службовій недбалості (частина друга статті 367 КК).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Внаслідок катастрофи загинули 14 людей, зокрема керівництво МВС

Нагадаємо, гвинтокрил ДСНС впав у Броварах поруч з житловим будинком і дитячим садком 18 січня. В катастрофі загинули 14 людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які перебували на борту гвинтокрила. Пораненнь зазнала 31 людина.

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