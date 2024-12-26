Японія за минулі місяці надала Україні 1,2 мільярда доларів

Японія у листопаді-грудні через проєкти Світового банку передала Україні $1,2 млрд. Ці гроші спрямують на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Японія через проєкти Світового банку надала Україні близько 1,2 мільярда доларів, повідомив у четвер, 26 грудня, прем'єр міністр України Денис Шмигаль. "Гроші надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, на відновлення та підтримку бізнесу", - зазначив він.

З-поміж іншого, 602 мільйони доларів Японія надала в межах проєкту INSPIRE - на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення, 400 мільйонів - на фінансування відновлення та стійкості України у межах програми SURGE, а 250 мільйонів - на розвиток приватного сектору у межах проєкту RISE.

Окрім цього, Київ отримав від Токіо 220 мільйонів доларів для підвищення ефективності державних видатків на охорону здоров'я (проєкт THRIVE) та 200 мільйонів доларів на розбудову безпечного й комфортного освітнього середовища (проєкт LEARN), перелічив український прем'єр.

Нагадаємо, 24 грудня Шмигаль повідомив, що у межах програми DPL Світового банку Україна отримала 1 мільярд доларів від Японії та Великобританії.

Зеленський: Японія вже надала Україні допомоги на 12 млрд доларів

25 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Японії Сіґеру Ісібою. Серед іншого, в ході розмови він подякував Токіо за надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 мільярдів доларів.

Водночас Зеленський подякував уряду Японії за рішення про виділення Україні ще трьох мільярдів доларів, забезпечених доходами від заморожених російських активів у рамках 50-мільярдної кредитної допомоги, узгодженої Групою семи (G7).