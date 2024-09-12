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Активність російських ДРГ останнім часом знизилася - ДПСУ

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на кордоні з Україною зараз значно знизилася, втім не припинилася, повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Українська техніка у Сумській області на кордоні з Росією
Українська техніка на кордоні з Росією (ілюстративне фото)Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на кордоні останнім часом значно знизилась. Про це у четвер, 12 вересня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. "За останній час активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, особливо по Сумському напрямку, відкрито або ж зі спробами вступати в бій з нашими захисниками, зараз значно знизилася", - сказав він.

В той же час Демченко наголосив, що російська сторона до кінця не відмовилася від своєї диверсійної діяльності. "Це ми бачимо і по Сумському напрямку, і по Чернігівському - намагаються заходити на нашу територію, щоб замінувати певні напрямки, сподіваючись, що українські воїни в подальшому натраплять на таку пастку. Однак всі складові Сил оборони України діють спільно для того, щоб вчасно викривати такі дії ворога", - зазначив він.

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Сили оборони контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю 

Демченко також наголосив, що ситуація на білорусько-українському кордоні наразі контролюється Силами оборони. Водночас він зазначив, що "Білорусь не припиняє нагнітати на напрямку кордону з нашою країною, намагаючись донести, що саме Україна становить загрозу для Білорусі, хоча це не так, Україна виключно обороняється".

"Звісно, цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим, допоки Білорусь залишатиметься в сфері впливу країни-терористки Росії. Попри все, на даний момент ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою всіма складовими Сил оборони нашої країни. А це і прикордонники, і підрозділи Збройних сил та Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок", - повідомив Демченко.

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За словами речника ДПСУ, українські прикордонники зафіксували, що всі переміщення білоруських військ відбуваються вглиб цієї країни. "По всій протяжності кордону з Білоруссю ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до нашого кордону. Це в тому числі стосується і частини кордону по Київській області. Все, що Білорусь нагнітає, зокрема і скупчуючи або переміщуючи свою техніку, особовий склад, різні підрозділи, все це відбувається вглиб території цієї країни", - додав він.

За словами Демченка, також на кордоні з Білоруссю наразі не фіксуються якісь нестандартні ситуації або провокації, але з огляду на важливість цього напрямку Сили оборони діятимуть відповідно до дій білоруської сторони. "Будь-хто, хто спробує зайти до нас війною з цього напрямку, звісно, отримуватиме ту відповідь, на яку заслуговує. Власне, відразу відкриватиметься вогонь", - сказав він.

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