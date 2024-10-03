Як у Берліні пройшов мітинг проти постачання зброї Україні

У Берліні в четвер, 3 жовтня, відбулася одна з наймасовіших демонстрацій під гаслом "Ні - війні! Геть зброю" (Nie wieder Krieg - Die Waffen nieder). Її організатором виступив однойменний альянс, який регулярно проводить подібні акції.

Мітинг був приурочений до Дня єдності Німеччини та розпочався зі зборів у трьох різних частинах міста. На них, за словами організаторів, прийшли понад три тисячі груп і окремих учасників. Усі вони пройшли маршем до колони Перемоги в Тіргартені, де і відбувався основний захід. За даними поліції, у ньому взяли участь 10 тисяч осіб, організатори заявили про 30 тисяч учасників.

Перед початком виступів могло скластися враження, що війна на Близькому Сході хвилює присутніх сильніше, ніж вторгнення Росії в Україну: прапорів Палестини та Лівану було помітно більше. Цього разу обійшлося без прямої підтримки терористичних організацій ХАМАС, "Хезболла" і антисемітських вигуків. Утім, політики, які виступали, більше уваги приділили все ж таки війні РФ проти України.

Вид на мітинг із колони Перемоги Фото: Daniil Sotnikov/DW

Одним із найпомітніших спікерів, як і на подібних акціях у минулому, стала Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка виступила цього разу в статусі лідера власної, лівопопулістської партії "Союз Сари Ваґенкнехт - здоровий глузд і справедливість" (ССВ). Офіційно заснована в січні цього року, ССВ у червні спершу порівняно непогано виступила на виборах до Європейського парламенту, а у вересні домоглася значного успіху на виборах у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрінгії, де, набравши по 12-15 відсотків голосів, увійшла до складу парламентів цих східних федеральних земель.

Тему війни Росії проти України Ваґенкнехт зробила ключовою і на самих виборах, і в переговорах про формування коаліції, хоча питання зовнішньої політики до компетенції земельної влади не входять. Критики Ваґенкнехт підкреслюють, що її "мирний план" фактично означає заклик до України здатися, а кажучи про "компроміси, без яких не можна закінчити війну", вона перераховує лише поступки, на які має піти українська влада. У зв'язку з цим партію Ваґенкнехт називають одним із найвпливовіших провідників інтересів Кремля в Німеччині та Європі.

Читайте також: Як Сара Ваґенкнехт бореться в Німеччині за інтереси Путіна

Без звинувачень на адресу Путіна

Промову на мітингу Ваґенкнехт почала зі слів подяки першому президенту СРСР Михайлу Горбачову, без якого, за її словами, неможливо було б уявити возз'єднання Німеччини. "Він простягнув руку миру Заходу. У нас було відчуття, що нарешті настав мир, у якому більше немає страху", - сказала лідерка ССВ про закінчення холодної війни. "А де ми перебуваємо сьогодні, 30 років потому? Знову у світі, який горить, де на Близькому Сході маячить велика війна, де жахлива війна вирує в Україні вже два з половиною роки", - продовжила Ваґенкнехт.

Сара Ваґенкнехт на мітингу в Берліні Фото: Christian Mang/REUTERS

При цьому вона знову не стала прямо покладати на Володимира Путіна відповідальність за війну проти України, сказавши лише, що "будь-хто, хто починає війну, є воєнним злочинцем". "Але, будь ласка, давайте без подвійних стандартів. Якщо Путін злочинець, то як щодо всіх американських політиків, які несуть відповідальність за численні війни останніх років?" - риторично запитала Ваґенкнехт. Заодно вона звинуватила в ескалації обстановки правлячу в Німеччині коаліцію та окремо - міністерку закордонних справ ФРН Анналену Бербок (Annalena Baerbock), яка, як вважає лідерка ССВ, "втягує Німеччину у війну".

Учасники контрдемонстрації, яку проводили в цей самий час за кілька сотень метрів українці, різко розкритикували Ваґенкнехт та організаторів мітингу за такий підхід: "Вони не називають Путіна і ХАМАС рушійними силами війни та агресії. Це ганьба".

"Право України на самооборону"

Іншим обговорюваним спікером став експерт правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини з зовнішньої політики Ральф Штеґнер (Ralf Stegner). Про намір виступити на мітингу він оголосив ще за кілька тижнів, і через це зазнав різкої критики колег зі "світлофорної" коаліції. Штеґнер пояснив, що участь в акції не означає згоди з позиціями інших промовців, що він готовий вислуховувати різні думки, і що тему мирних переговорів не можна віддавати на відкуп популістам.

У підсумку соціал-демократ практично відразу назвав події в Україні "російською агресивною війною" та заявив про право країни на самооборону. Він додав, що в зв'язку з цим допомога Німеччини, зокрема військова, має гуманітарний характер. Ці слова викликали обурення присутніх, які свистом і криками заглушили його виступ. Організаторам довелося втрутитися, попросивши присутніх дати Штеґнеру закінчити виступ.

Ральф Штеґнер на мітингу в Берліні Фото: Christian Mang/REUTERS

Він наголосив, що СДПН є частиною руху за мир, чим викликав ще одну порцію свисту, і додав, що війна РФ проти України має закінчитися за допомогою дипломатії. Торкнувшись теми війни на Близькому Сході, Штеґнер встиг лише сказати, що Німеччина "повинна допомогти захищати Ізраїль", після чого його промова знову потонула в незадоволеному свисті натовпу.

"Ваш мир - наш смертний вирок"

На контрдемонстрації українців виступав однопартієць Штеґнера, голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Міхаель Рот (Michael Roth). "Ми дозволили АдН (правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини". - Ред.) і Сарі Ваґенкнехт заманити нас у пастку. Вони та їхній націоналістично-популістський рух вкрали концепцію миру. Надемоційні дебати створили небезпечний вакуум, у якому прихильники України дискредитуються як палії війни", - заявив Рот.

За його словами, постачання зброї Україні не є самоціллю, воно має допомогти тій захистити себе та сісти за стіл переговорів з позиції сили. "Я лівий, але я - емансипаторний лівий. В "Інтернаціоналі" немає слів про те, що "ми підкоряємося диктаторам", - підсумував соціал-демократ Рот.

Над натовпом, до якого зверталися Ваґенкнехт і Штеґнер, майоріли плакати з написами "Дипломатія замість ракет" і "Негайно припинити війну - ні поставкам зброї в Україну". "Ваш мир - наш смертний вирок", - відповідала їм сусідня демонстрація українців.