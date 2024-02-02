Як допоможуть Україні американські бомби GLSDB

США передали Україні легкі бомби малого діаметра GLSDB. Що це за зброя та як вона може посилити обороноздатність України?

GLSDB уже прямують до українських військових на фронт, повідомила під час брифінгу у середу, 31 січня, у Києві заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. "Я їду (з Києва. - Ред.) більш впевненою, що Путін отримає "приємні" сюрпризи на полі бою, і що Україні вдасться досягнути дуже сильного успіху цьогоріч", - додала вона. Що це за зброя і як вона може допомогти Україні - в матеріалі DW.

Поєднання бомби та двигуна

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), що перекладається як "бомба малого діаметра наземного запуску", - це поєднання авіаційної бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від давно списаних реактивних снарядів M26. Їх було списано в США та європейських країнах у рамках відмови від касетного озброєння після ухвалення відповідної Конвенції в Осло у 2008 році. Втім, двигуни до них залишилися на складах.

Американський концерн Boeing і шведська компанія Saab запропонували використати ці двигуни для удосконалення авіаційної бомби SDB, яка є на озброєнні низки армій, включаючи США та Норвегію. Ця бомба запускається лише з літака і під час польоту розкриває крила для планерування в автономному режимі, йдеться на сайті Директора відділу оперативних випробувань і оцінки США. При чому вона здатна змінювати напрямок руху й атакувати цілі навіть позаду літака.

Остання версія SDB оснащена комбінованою системою наведення - інерційною навігаційною системою (використовується переважно для подолання зон, де придушуються сигнали від супутників) та GPS, а також радаром міліметрового діапазону, інфрачервоним і лазерним датчиками. Завдяки лазерному наведенню авіабомба може уражати рухомі цілі, зазначають у Saab. Дальність польоту SDB, за даними Boeing , сягає 110 кілометрів, а вага бойової частини - 93 кілограми, завдяки чому вона може пробивати майже метрову товщину залізобетону.

Дешевший снаряд для HIMARS

Усі ці характеристики присутні і в GLSDB, але поєднання з реактивним двигуном збільшило радіус польоту боєприпасу до 150 кілометрів. Також, як наголошують у Saab , GLSDB здатна вражати цілі у радіусі одного метра. Для пуску GLSDB підходять пускові установки від реактивних систем залпового вогню - M270, HIMARS, CHUNMOO. Перші дві вже має Україна. "Тому Україні не потрібно навчати особовий склад чи поставляти нові установки", - зауважує DW український експерт з міжнародних програм київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

GLSDB, наголошує він, є дешевим боєприпасом для західних РСЗВ. "Адже нічого не треба виробляти, а лише інтегрувати дві частини - двигун та бомбу - і удосконалити системи наведення. Ціна SDB складає десь 40 тисяч доларів на момент випуску. Двигуни є на складах. В той час як ATACMS коштують сотні тисяч доларів", - зазначає Самусь. З 2006 року було випущено близько 20 тисяч SDB, зазначається на сайті Saab .

Перше застосування GLSDB у бойових умовах

GLSDB є абсолютно новою розробкою. Перші випробування GLSDB компанії Boeing та Saab провели лише у 2015 році. Україна стане першою країною, яка застосує GLSDB в бойових умовах.

Збройні сили України (ЗСУ) очікували отримати GLSDB набагато раніше - США анонсували передачу цього виду високоточних далекобійних боєприпасів ще в лютому 2023 року. Планувалося, що вони надійдуть в Україну до кінця 2023 року, однак плани довелося змінити. "Доставка цих бомб зайняла певний час. Це питання не лише грошей, а й часу, котрий потрібен на створення потужностей для виготовлення цих бомб. Крім того, GLSDB - це поєднання двох різних систем. Але їхня інтеграція потребує часу. І тому довелося провести тестування, яке в підсумку виявилося успішним", - пояснює DW Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.

Зброя для полювання за дорогою технікою

Опитані DW експерти переконані, що GLSDB принесе багато користі на полі бою, оскільки ця бомба має удвічі більшу дальність дії порівняно з наземними засобами ураження, які Україна має зараз. Восени 2023 року ЗСУ отримали першу партію далекобійних ракет ATACMS від США, що так само запускаються з пускових M270 MLRS і HIMARS і мали дальність до 160 кілометрів. Однак, як наголошують експерти, їх дали небагато. "Інші ж боєприпаси до РСЗВ, наявні в України, могли бити на відстань близько 80 кілометри. Але, по факту, ще менше, адже їх треба розташовувати подалі від лінії фронту через загрозу російських дронів", - наголошує Самусь. Тому, за його словами, отримавши GLSDB, Україна зможе масово бити по найглибшим оперативним тилам РФ. "Можемо покривати північний Крим, лівобережжя Херсонщини, все Запоріжжя і увесь Донбас. Це може змінити ситуацію на фронті на користь України", - додав Самусь.

Завдання ударів поза лінією фронту ускладнить росіянам підтримку своїх військ, зауважує Боуман. "Я припускаю, що українці будуть зацікавлені в тому, щоб наносити удари по пунктах командування і управління, логістичних вузлах, щоб ускладнити командування і управління військами", - зазначає він. Водночас Боуман припускає, що також головними цілями для GLSDB можуть бути бронетранспортери, танки та інша техніка, яка знаходиться в точці збору.

Своєю чергою український військовий експерт Петро Черник переконаний, що саме техніка РФ буде головною метою GLSDB. "Треба враховувати співвідношення вартості цілі - краще бити по дороговартісній техніці. Таких цілей безліч - Тор-М2, С-300, різна бронетехніка, комплекси РЕБ, деякі з яких сягають вартості 200 мільйонів доларів. Тому GLSDB покликана полювати за високовартісною зброєю ворога", - каже він у розмові з DW. При цьому Черник наголошує, що Україна потребує тисячі GLSDB. "Лише танків по лінію боєзіткнення у РФ - 2800 одиниць. Бойових броньованих машин близько семи тисяч, артустановок - близько семи тисяч і сотні зенітно-ракетних комплексів", - наголосив він.

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Інформації про кількість переданих Україні GLSDB публічно не називалася. Однак, на переконання Черника, ЗСУ поки що отримають лише кілька десятків. "Це невелика кількість, все що до ста - це достатня, але невелика кількість. Для прикладу, в листопаді росіяни застосували близько 1100 керованих важких авіабомб - ФАБ-500 і ФАБ-250", - резюмував він.

GLSDB докорінно не переламає хід війни

Втім, як наголошують DW експерти, GLSDB - докорінно не переламає хід війни. "Існує величезний розрив між українським військовим потенціалом, необхідним для витіснення російських військ, і тим, що вони зараз мають", - наголошує Боуман. За його словами, це питання не лише зброї, а й підготовки військових. "Підготовка малих підрозділів, підготовка великих підрозділів", - зауважив він, додавши, що усунення цих недоліків не вдасться за місяць чи рік.

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