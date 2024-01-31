Нуланд переконана, що Конгрес США підтримає допомогу Україні

Також Вікторія Нуланд під час візиту до Києва запевнила, що США і далі надають безпекову підтримку Україні і анонсувала передачу на фронт легких авіабомб.

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд переконана, що Конгрес США підтримає надання допомоги Україні. Про це вона сказала під час брифінгу в ході свого візиту у Київ, у середу, 31 січня, повідомляє агенція "Укрінформ".

"Американський народ розуміє і захоплюється дивом, якого Україна вже досягла, захищаючись від цієї жорстокої російської агресії. Він також розуміє, що станеться, якщо ви не зможете не тільки виживати, а й процвітати, - сказала вона. - І я маю велику впевненість, що це розуміння знайде своє відображення в голосуванні, яке Конгрес проведе на прохання президента Байдена (президента США Джо Байдена - Ред.)".

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Нуланд анонсувала передачу на фронт легких авіабомб

Заступниця держсекретаря США також наголосила, що Америка і далі надає безпекову підтримку Україні в усіх категоріях. Зокрема, й нові системи озброєння, як-от легкі авіаційні бомби, які вже прямують на фронт.

"Це включає нові інвестиції та нові системи озброєння, такі як легкі авіабомби (в оригіналі Small Diameter Bomb - Ред.), які прямують на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", - зазначила вона, цитує агенція.

Затримка допомоги США

США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих грошей. До питання мали повернутися у січні 2024 року.

Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.

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