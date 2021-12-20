AI розповіла про насильство з боку білоруських силовиків щодо мігрантів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) звинуватила сили безпеки в Білорусі у вимаганні та жорстокому поводженні з мігрантами із кризових районів. У понеділок, 20 грудня, AI опублікувала звіт зі свідченнями насильства з боку білоруських силовиків щодо мігрантів на підставі опитування 75 біженців.

Згідно зі свідченнями, білоруські поліцейські у формі палицями та прикладами автоматів били людей, у тому числі дітей, погрожували нацькувати на них сторожових собак. При цьому і польська, і білоруська влада змушувала біженців неодноразово перетинати кордон у небезпечних умовах, зокрема переходити річку, що замерзає, зі швидкою течією, вказують правозахисники.

"Беззахисні люди - пішаки у огидній грі"

"Люди на кордоні опинилися буквально між двома вогнями. Перебуваючи, по суті, в зоні відчуження на кордоні Білорусі та ЄС, вони страждають від голоду, повної незахищеності та шокуючих проявів жорстокості з боку білоруських прикордонників, які змушують їх перетинати кордон з Польщею, звідки їх силою видворяють назад польські прикордонники", - заявила Дженніфер Фостер, дослідниця Amnesty International з питань прав біженців і мігрантів.

Зокрема, у документі наводиться розповідь одного з сирійських мігрантів, яких був у групі з 80 осіб, яких привезли з Мінська на кордон на військовій вантажівці: "Нас вивантажили з машини… Там було близько десяти (білоруських) військовослужбовців, і з ними чотири собаки. Нам сказали, що собак спустять з ланцюга, і якщо ми не будемо бігти дуже швидко, ті нас покусають. Солдати побігли за нами, б'ючи кийками всіх, хто біг недостатньо швидко. Вони переслідували нас близько 200 метрів, а потім пішли назад, залишивши нас на нейтральній смузі серед лісу. Сім'ї були розділені. У тих, кого покусали собаки, текла кров".

Мігранти розповіли про хабарі прикордонникам

Опинившись у "місцях збору" в малонаселених районах на кордоні з Польщею, люди більше не могли їх покинути або повернутися в неогороджені райони - вони "опинилися в пастці в нелюдських умовах, в яких вони перебували багато днів або тижнів", підкреслює Amnesty International. За словами постраждалих, їх залишили на кілька днів або без їжі, або давши мінімальну кількість води і хліба, без даху над головою. Декілька людей розповіли AI, що вони отримали дозвіл залишити "місце збору" та прикордонну зону лише після того, як дали хабар прикордонникам.

За повідомленням Amnesty International, загалом було опитано 75 людей, яких у період з липня по листопад 2021 року "обманом заманили до Білорусі, пообіцявши, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон з ЄС". Серед них 66 громадян Іраку, семеро сирійців, які приїхали з Єгипту, Лівану та Сирії, один ліванець та один суданець. Багато хто з опитаних приїхав з сім'ями та друзями, тому всього було отримано відомості про 192 постраждалих людей.