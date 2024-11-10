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50 000 солдатів РФ та КНДР кинуть у наступ на Курщині - NYT

Степан Смишляєв
10 листопада 2024 р.

50 тисяч військових РФ та КНДР готуються до контрнаступу на Курщині, пише The New York Times. За даними видання, він може розпочатися найближчими днями, північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки.

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Північнокорейські військові на параді (архівне фото)
50 тисяч військових РФ та КНДР готуються до контрнаступу на Курщині, пише The New York TimesФото: picture-alliance/Newscom

Росія зібрала угруповання у складі близько 50 тисяч солдатів, зокрема з Північної Кореї, для контрнаступу на території, зайняті Збройними силами України в Курській області, повідомляє у неділю, 10 листопада, видання The New York Times (NYT) із посиланням на українських та американських посадовців.

За словами представників США, російські війська поки атакують українські позиції на Курщині ракетними ударами та артилерійським вогнем, але поки не почали там великого наступу. Війська КНДР тренуються з силами РФ в західній частині регіону, зазначає NYT.

Українські посадовці очікують що атака російських і північнокорейських військ розпочнеться найближчими днями.

Такі оцінки чисельності загалом відповідають даними, які раніше оприлюднювала раніше Україна. 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для витіснення українських військ  РФ зосередила на Курщині близько 45 тисяч військових "і намагається збільшити їх кількість", зокрема, залучаючи солдатів з КНДР

"Війська КНДР воюватимуть без бронетехніки"

За даними американських чиновників, Росія навчає північнокорейців артилерійському вогню, базовій тактиці піхоти та штурму окопів. Тож принаймні частина сил КНДР має бути задіяна у фронтальних атаках.

Українські посадовці зазначають, що на озброєння їм видали кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та реактивні гранатомети. За їхніми даними, північнокорейські військові були розділені на дві групи: штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки. За твердженням NYT, військові з Північної Кореї воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки.

Офіційні особи міністерства оборони США зазначають, що наразі не ясно, які саме обмеження влада КНДР наклала на своїх солдатів і чи будуть вони задіяні на території України, якщо ЗСУ вдасться вибити з Курщини.

 

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