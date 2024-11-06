РФ зосередила на Курщині 45 тисяч військових - Сирський

Росія прагне витіснити українські війська території Курської області, і для цього зосередила там близько 45 тисяч військових, заявляє Олександр Сирський.

За майже три місяці операції Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області РФ втрати особового складу російської армії сягнули понад 20 тисяч, заявив у середу, 6 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано - 7905, поранені - 12220, полон - 717", - написав він у Telegram.

Також Сирський повідомив, що за цей же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки РФ, з яких: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території, і для цього зосередила там близько 45 тисяч військових, наголосив головком ЗСУ. "І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", - написав Сирський.

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Тим часом міноборони РФ у середу заявило про окупацію чергових населених пунктів в Донецькій області - Антонівки та Максимівки. В останні тижні російська армія здійснює інтенсивний наступ на Донбасі, який призвів до суттєвих територіальних втрат для ЗСУ.

Напередодні, 2 листопада, Олександр Сирський визнав на зустрічі з чеською делегацією, що нині українські сили "стримують один з найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення".