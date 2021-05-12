Ізраїль розгорнув додаткові сили на кордоні з Сектором Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула в четвер, 13 травня, додаткові сили на кордоні з Сектором Гази. Так, у цей день зраїльські танки проводили обстріл позицій терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє інформагенція AFP.
Водночас у самих ізраїльських збройних силах запевнили, що наземна наступальна операція не є основною метою протидії палестинським бойовикам. "Ми готові й продовжуємо готуватися до різних сценаріїв", - сказав представник армії Джонатан Конрікус, якого цитує AFP. Він назвав наземний наступ лише "одним із сценаріїв".
Хвиля насильства в Ізраїлі
Тим часом містами Ізраїлю прокотилася хвиля інтенсивних сутичок між ультранаціоналістичними ізраїльтянами-євреями та ізраїльтянами-арабами. На тлі цього міністр оборони Бенні Ганц віддав наказ про "масштабне посилення" присутності силовиків та військових у містах з метою покласти край безладам. Ганц заявив, що до ізраїльських міст направлять прикордонників та резервістів, щоб ті "відновили закон та порядок".
Як розповів кореспонденту AFP представник поліції, правоохоронці вже кілька разів втручалися з метою "буквально не допустити погромів" у містах. Зокрема, в місті Кафр-Касем було затримано близько 400 учасників заворушень, котрі палили шини та підпалювали поліцейські машини.
Про насильство, напади, побиття й підпали повідомляється також і в низці інших ізраїльських міст.
ХАМАС не припиняє ракетний обстріл території Ізраїлю
У четвер також тривав ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАСу території Ізраїлю. Було випущено сотні ракет. За даними палестинської влади, в Секторі Гази з понеділка внаслідок артилерійських обстрів а також повітряних атак ізраїльтян загинуло 83 людини, в тому числі 17 дітей, ще понад 480 осіб дістали різноманітні поранення.
Влада Ізраїлю повідомила про загибель сімох осіб унаслідок ракетних обстрілів з боку палестинських бойовиків. Серед загиблих - шестирічна дитина, в будинок сім'ї якої влучила ракета. Ізраїльські військові заявили, що вони завдали понад 600 ударів по цілях бойовиків у Газі, а ХАМАС випустив понад 1,6 тисячі ракет у бік Ізраїлю. Крім того, бойовики ХАМАСу повідомили, що застосовував проти ізраїльтян дрони-камікадзе.
Як повідомлялося, нинішнє збройне протистояння між палестинцями та ізраїльтянами загострилося після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Там розпочалися заворушення, під час яких сотні палестинців були поранені.
Згодом бойовики терористичного руху ХАМАС стали обстрілювати територію Ізраїлю ракетами, на що ізраїльські військові відповіли артилерійськими та повітряними ударами.
Раніше до припинення насильства закликала Рада Безпеки ООН.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Вогняний схід сонця
Стовпи диму видно у ранок середи над Хан-Юнісом у Секторі Гази. Насильство у близькосхідному конфлікті поновилося і набирає обертів вже кілька днів.
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Безпорадна втеча
У вівторок багато палестинців у Газі шукали прихистку від повітряних ударів ізраїльської авіації, які та завдавала у відповідь на масовані ракетні атаки. За останню добу загинуло принаймні шестеро ізраїльтян, палестинська сторона повідомила про 48 загиблих.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Руйнування у Газі
В ізраїльському командуванні запевняють,, що перед завданням кожного точкового удару по об'єктах у Газі попередньо сповіщають цивільних про евакуацію. Ударів було завдано по багатоповерхових комплексах, де розташовувалися робочі приміщення бойовиків або приватні помешкання ватажків радикального ісламістського руху ХАМАС.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Ракетна атака по Тель-Авіву і передмістях
ХАМАС, який де-факто перебуває при владі у Секторі Гази з 2007 року, в ніч на середу випустив десятки ракет по Тель-Авіву та околицях. Для захисту міста була активована система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка знищує ракети противника у польоті. Військові оцінюють її ефективність у 90 відсотків. Слабкостями системи скористалися бойовики у Газі, випробувавши нову тактику обстрілів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Лічені секунди, щоби укритися від смертоносних ракет
Експерти часто наголошують, що система ППО "Залізний купол" не здатна забезпечити "герметичного захисту". Тому щоразу, коли виє сирена, що сповіщає про ракетний обстріл, ізраїльтяни мерщій кидаються до захисного приміщення: домашнього захищеного простору (МАМАД), бомбосховища або, у крайньому разі, на сходовий проліт. Обстріли не припиняються і вночі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Небезпека з неба
Не меншу загрозу життю становлять шрапнель, уламки ракет та небезпека обвалення. На фото видно руйнування будинку у містечку Єгуд, розташованого недалеко від міжнародного аеропорту ім. Бен-Гуріона. Для захисту головних повітряних воріт країни також довелося задіяти системи ППО. Українському літаку, що у ці хвилини збирався заходити на посадку у Тель-Авіві, довелося екстрено сідати на Кіпрі.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Якщо поруч немає, де сховатися
Нерідко сирена, що сповіщає про ракетну атаку, може заскочити зненацька: у дорозі чи посеред вулиці. У такому випадку люди намагаються захистити себе, сідаючи чи лягаючи на землю, поклавши руки на голову, як видно на цьому фото з Ашкелона, що у якихось 10 кілометрах від Сектора Гази. За останні дні місто зазнало десятків ракетних ударів.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Кінець мирному співіснуванню у містах зі змішаним населенням?
Несподіванкою стали сутички між арабами та євреями, а також арабською молоддю і поліцією у містах зі змішаним населянням - Рамле, Лоді, Акко, Хайфі, звідки повідомляли про вандалізм, стрілянину, підпали та інші безчинства. Деякі з цих міст у минулому слугували моделлю мирного співіснування двох громад. У Лоді (на фото) оголошено надзвичайний стан, до міста ввели сили прикордонної поліції (МАГАВ).
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Каміння і сльозогінний газ у Хевроні
Неспокійно і на Західному березі Йордану, зокрема у Хевроні, де також не обходиться без сутичок між палестинською молоддю та ізраїльськими силами безпеки. Демонстранти атакують камінням, ізраїльські армійці найчастіше застосовують сльозогінний газ.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Економічні збитки і шкода довкіллю
По обидва боки завдано значної економічної шкоди, унаслідок обстрілу зайнявся нафтовий резервуар поблизу Ашкелона. Приводом для нового спалаху насильства став конфлікт довкола прав на нерухомість і можливого силового виселення кількох арабських сімей у кварталі Шейх-Джарах у східному районі Єрусалима.
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Нова спіраль насильства на Близькому Сході
Скільки це ще триватиме?
Наразі не видно жодних ознак можливої деескалації поточного раунду протистояння. Багато мешканців шукають прихисток поближче до будівель представництва ООН у Газі. В уряді Ізраїлю заявляють, що операція "Вартовий мурів" проти радикальних угруповань у Газі триватиме допоки не буде відновлено спокій.
Автор: Ута Штайнвер, Дмитро Каневський