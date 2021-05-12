Ізраїль розгорнув додаткові сили на кордоні з Сектором Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула в четвер, 13 травня, додаткові сили на кордоні з Сектором Гази. Так, у цей день зраїльські танки проводили обстріл позицій терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази, повідомляє інформагенція AFP.

Водночас у самих ізраїльських збройних силах запевнили, що наземна наступальна операція не є основною метою протидії палестинським бойовикам. "Ми готові й продовжуємо готуватися до різних сценаріїв", - сказав представник армії Джонатан Конрікус, якого цитує AFP. Він назвав наземний наступ лише "одним із сценаріїв".

Хвиля насильства в Ізраїлі

Тим часом містами Ізраїлю прокотилася хвиля інтенсивних сутичок між ультранаціоналістичними ізраїльтянами-євреями та ізраїльтянами-арабами. На тлі цього міністр оборони Бенні Ганц віддав наказ про "масштабне посилення" присутності силовиків та військових у містах з метою покласти край безладам. Ганц заявив, що до ізраїльських міст направлять прикордонників та резервістів, щоб ті "відновили закон та порядок".

Як розповів кореспонденту AFP представник поліції, правоохоронці вже кілька разів втручалися з метою "буквально не допустити погромів" у містах. Зокрема, в місті Кафр-Касем було затримано близько 400 учасників заворушень, котрі палили шини та підпалювали поліцейські машини.

Про насильство, напади, побиття й підпали повідомляється також і в низці інших ізраїльських міст.

ХАМАС не припиняє ракетний обстріл території Ізраїлю

У четвер також тривав ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАСу території Ізраїлю. Було випущено сотні ракет. За даними палестинської влади, в Секторі Гази з понеділка внаслідок артилерійських обстрів а також повітряних атак ізраїльтян загинуло 83 людини, в тому числі 17 дітей, ще понад 480 осіб дістали різноманітні поранення.

Влада Ізраїлю повідомила про загибель сімох осіб унаслідок ракетних обстрілів з боку палестинських бойовиків. Серед загиблих - шестирічна дитина, в будинок сім'ї якої влучила ракета. Ізраїльські військові заявили, що вони завдали понад 600 ударів по цілях бойовиків у Газі, а ХАМАС випустив понад 1,6 тисячі ракет у бік Ізраїлю. Крім того, бойовики ХАМАСу повідомили, що застосовував проти ізраїльтян дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, нинішнє збройне протистояння між палестинцями та ізраїльтянами загострилося після того, як влада Ізраїлю заявила про намір примусово виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Там розпочалися заворушення, під час яких сотні палестинців були поранені.

Згодом бойовики терористичного руху ХАМАС стали обстрілювати територію Ізраїлю ракетами, на що ізраїльські військові відповіли артилерійськими та повітряними ударами.

Раніше до припинення насильства закликала Рада Безпеки ООН.