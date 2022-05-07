Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Єнс Столтенберг

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єнс Столтенберг". Норвежець Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО з жовтня 2014 року.

Єнс Столтенберг є норвезьким політиком, представником соціал-демократичної Норвезької робітничої партії. Єнс Столтенберг двічі очолював уряд Норвегії - з 2000 до 2001 року та з 2005 до 2013 року. З жовтня 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння

Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння 07.05.2022

Єнс Столтенберг очікує загострення ситуації в Україні та застерігає РФ від використання ядерної зброї. Україні терміново потрібне подальше постачання важких озброєнь, наголошує генсек НАТО.
Генсек НАТО: Альянс проходить фундаментальну трансформацію

Генсек НАТО: Альянс проходить "фундаментальну трансформацію" 10.04.2022

Російська війна в Україні формує нову реальність безпеки у Європі, заявив Єнс Столтенберг. Генсек не виключає можливості постійного розміщення сил альянсу на своїх кордонах.
У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом

У НАТО очікують великого наступу Росії на Донбас найближчим часом 07.04.2022

Найближчим часом Росія почне великий наступ на Донбас. Такий прогноз озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що ця битва нагадуватиме бої Другої світової війни.
НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України

НАТО очікує вирішального наступу РФ на сході та півдні України 05.04.2022

На думку генсека НАТО Столтенберга, Росія найближчими тижнями посилить наступ на сході та півдні України. Це буде "вирішальним етапом війни", наголосив він.

Три саміти щодо України: до чого закликав Зеленський і що відповіли в Брюсселі

Три саміти щодо України: до чого закликав Зеленський і що відповіли в Брюсселі 25.03.2022

Лідери НАТО, Великої сімки та ЄС цілий день обговорювали місяць війни Росії проти України. Про що говорив Зеленський на кожному з трьох самітів і що йому відповіли у Брюсселі, - в репортажі DW.
На саміті НАТО почули прохання Зеленського про зброю, але не відповіли

На саміті НАТО почули прохання Зеленського про зброю, але не відповіли 24.03.2022

Держави НАТО будуть і надалі надавати Україні зброю для захисту від Росії. Утім, в Альянсі не відповіли публічно на прохання Зеленського надати бойові літаки, танки та системи протиповітряної оборони.
НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз

НАТО дасть Україні засоби для захисту від хімічних, біологічних і ядерних загроз 23.03.2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що союзники погодяться надати додаткову підтримку Україні на саміті Альянсу 24 березня.
Столтенберг про війну в Україні: Путін має повернутися до переговорів

Столтенберг про війну в Україні: Путін має повернутися до переговорів 17.03.2022

Генсек НАТО під час зустрічі з канцлером ФРН зазначив, що Альянс несе відповідальність за запобігання ескалації війни в Україні.

НАТО не надсилатиме миротворчу місію до України

НАТО не надсилатиме миротворчу місію до України 16.03.2022

Міністри оборони НАТО не підтримали пропозицію польського уряду щодо миротворчої місії Альянсу для України. У НАТО не мають наміру розміщувати свої війська на території України.
Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння

Столтенберг: країни НАТО й далі постачатимуть Україні озброєння 16.03.2022

Міністри оборони країн НАТО домовилися продовжувати постачати Україні озброєння. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, це укріпить і позиції Києва на переговорах з Москвою.
Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі

Прем'єр Хорватії просить НАТО розслідувати падіння дрона у Загребі 13.03.2022

За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича, Ту-141, що впав у Загребі, ніс "дуже явну загрозу", на яку "належить дати відповідь".

У НАТО закликали не дозволити війні вийти за межі України

У НАТО закликали не дозволити війні вийти за межі України 08.03.2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв захистити територію усіх країн, що входять до Альянсу, і заявив про наявність достовірних даних, які вказують на здійснення воєнних злочинів військовими РФ.
Столтенберг виключив створення безпольотної зони над Україною

Столтенберг виключив створення безпольотної зони над Україною 04.03.2022

У НАТО виключили надсилання своїх сухопутних військ або винищувачів до України, бо тоді війна Росії проти України може перерости у повномасштабну війну в Європі.
НАТО розгортає сили швидкого реагування через війну в Україні

НАТО розгортає сили швидкого реагування через війну в Україні 25.02.2022

На тлі війни Росії проти України країни-члени Альянсу вирішили направити частину сил швидкого реагування для захисту східних союзників.

Напад Росії на Україну: як будуть реагувати НАТО і ЄС (24.02.2022)

Напад Росії на Україну: як будуть реагувати НАТО і ЄС (24.02.2022) 24.02.2022

Що може вчинити Захід для покарання Росії за повномасштабне вторгнення в Україну та для зупинки Путіна від подальшої агресії? Після першого шоку від брутальності дій Кремля ЄС і НАТО обговорюють подальший план дій.
НАТО активує оборонні плани, але не надсилатиме війська до України

НАТО активує оборонні плани, але не надсилатиме війська до України 24.02.2022

НАТО запровадило в дію оборонні плани, покликані захистити східний фланг Альянсу. Водночас Єнс Столтенберг виключив надсилання військ НАТО на допомогу Україні захищатися від Росії.
Інші статті