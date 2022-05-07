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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Єнс Столтенберг". Норвежець Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО з жовтня 2014 року.
Єнс Столтенберг є норвезьким політиком, представником соціал-демократичної Норвезької робітничої партії. Єнс Столтенберг двічі очолював уряд Норвегії - з 2000 до 2001 року та з 2005 до 2013 року. З жовтня 2014 року Єнс Столтенберг є генеральним секретарем НАТО. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.