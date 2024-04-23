Сунак обговорив з Зеленським потребу в посиленні ППО

У Лондоні розуміють, що протиповітряна оборона є однією з тих критично важливих сфер, де Україна потребує підтримки, запевнив Сунак після телефонних перемовин з Зеленським.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорив потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони під час проведеної в вівторок, 23 квітня, телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Сунак розповів журналістам в літаку під час перельоту до Польщі, де він цього дня має зустрітися з польським прем'єром Дональдом Туском.

"Я згоден, що протиповітряна оборона є однією з критично важливих сфер, де Україна потребує підтримки. Це так і є, власне я говорив телефоном із Зеленським сьогодні вранці...", - сказав Сунак журналістам, якого цитує агенція Reuters. "І ми з ним говорили про протиповітряну оборону, одну з багатьох речей, про які ми говорили", - пояснив Сунак. Британський прем'єр також додав, що згадуватиме тему ППО на зустрічах з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, що заплановані на вівторок.

Він також повідомив, що обговорить це питання і з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у середу, 24 квітня, після того, як його запитали, як він оцінює прагнення Берліна спонукати більше країн НАТО та інших до надання Україні систем протиповітряної оборони.

Сунак каже, що не можна дозволити Путіну перемогти

Крім того, керівник британського уряду згадав і новий "найбільший" пакет оборонної допомоги від Великобританії, який Лондон готує для Києва, куди мають увійти боєприпаси для ППО, ракети Storm Shadow, ударні ракети, бронетехніка, плавзасоби й мільйони набоїв для стрілецької зброї. Офіційно Сунак має оголосити про надання цього пакета оборонної допомоги на суму 500 мільйонів фунтів у другій половині дня.

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На тлі цього очільник британського уряду наголосив: "Захист України від жорстоких амбіцій Росії є життєво важливим для нашої безпеки й для всієї Європи. Якщо дозволити Путіну досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні". Хоч Сунак і визнав, що Збройні сили України ведуть "хоробру боротьбу", він дав чітко зрозуміти: "Вони потребують нашої підтримки - і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе забезпечити Україну всім необхідним для боротьби з Росією", - додав британський прем'єр.

Зеленський подякував Сунаку за новий пакет оборонної допомоги

Згодом Зеленський прокоментував цей крок Лондона. У зробленому в соцмережі X дописі він наголосив: "Ракети Storm Shadow та інші ракети, сотні бронемашин і плавзасобів, боєприпаси - все це потрібно на полі бою".

Великобританія належить до країн, котрі вважаються найактивнішими партнерами України, а виділення згаданого оборонного пакета збільшить загальну військову допомогу Лондона на цей фінансовий рік до 3 мільярдів фунтів стерлінгів, нагадує Reuters.