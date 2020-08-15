Шеф TikTok йде у відставку на тлі тиску з Білого дому

Гендиректор компанії TikTok Кевін Маєр йде у відставку на тлі тиску адміністрації Дональда Трампа на соцмережу. Завданням Маєра була глобальна експансія TikTok.
Генеральний директор компанії TikTok американець Кевін Маєр йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому. Як зазначила TikTok у поширеній у четвер, 27 серпня, заяві, останній розвиток подій призвів до того, що ця посада має інше значення, аніж планувалося при залученні Маєра до роботи, повідомляє агентство dpa.
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Маєр обіймав також посаду виконавчого директора у китайському концерні ByteDance - материнській компанії TikTok. Про намір залишити TikTok він повідомив напередодні. Маєр прийшов у китайську компанію лише близько трьох місяців тому після багатьох років роботи на керівних посадах у гіганті індустрії розваг - конгломераті The Walt Disney Company. Його завданням була глобальна експансія TikTok.
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Утім, близько місяця тому президент США Дональд Трамп заявив про можливість заборони соцмережі в США, якщо сервіс не буде проданий американській компанії до 15 вересня. Концерн Microsoft на даний час веде переговори з компанією ByteDance про придбання бізнесу в США та кількох інших країнах.
Згодом Трамп підписав укази, якими заборонені будь-які угоди з компаніями ByteDance та Tencent Holdings, що володіє месенджером WeChat. Укази набувають чинності за 45 днів. ByteDance вже оскаржила указ у суді.
В адміністрації США кажуть про загрозу, яка виходить від китайських компаній, мовляв, вони надають доступ до даних користувачів владі КНР. У ByteDance заперечують передачу даних користувачів.
Дональд Трамп заявив, що адміністрація США розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Тим часом видання New York Times повідомило, що переговори про прирдбання TikTok веде Microsoft.