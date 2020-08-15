 Шеф TikTok йде у відставку на тлі тиску з Білого дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шеф TikTok йде у відставку на тлі тиску з Білого дому

Гендиректор компанії TikTok Кевін Маєр йде у відставку на тлі тиску адміністрації Дональда Трампа на соцмережу. Завданням Маєра була глобальна експансія TikTok.

Генеральний директор компанії TikTok Кевін Маєр (архівне фото)

Генеральний директор компанії TikTok Кевін Маєр (архівне фото)

Генеральний директор компанії TikTok американець Кевін Маєр йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому. Як зазначила TikTok у поширеній у четвер, 27 серпня, заяві, останній розвиток подій призвів до того, що ця посада має інше значення, аніж планувалося при залученні Маєра до роботи, повідомляє агентство dpa.

Читайте також: TikTok планує відкрити свій третій дата-центр в Ірландії

Маєр обіймав також посаду виконавчого директора у китайському концерні ByteDance - материнській компанії TikTok. Про намір залишити TikTok він повідомив напередодні. Маєр прийшов у китайську компанію лише близько трьох місяців тому після багатьох років роботи на керівних посадах у гіганті індустрії розваг - конгломераті The Walt Disney Company. Його завданням була глобальна експансія TikTok.

Читайте також: Трамп заборонив угоди з китайськими власниками TikTok і WeChat

Утім, близько місяця тому президент США Дональд Трамп заявив про можливість заборони соцмережі в США, якщо сервіс не буде проданий американській компанії до 15 вересня.  Концерн Microsoft на даний час веде переговори з компанією ByteDance про придбання бізнесу в США та кількох інших країнах.

Згодом Трамп підписав укази, якими заборонені будь-які угоди з компаніями ByteDance та Tencent Holdings, що володіє месенджером WeChat. Укази набувають чинності за 45 днів. ByteDance вже оскаржила указ у суді.

В адміністрації США кажуть про загрозу, яка виходить від китайських компаній, мовляв, вони надають доступ до даних користувачів владі КНР. У ByteDance заперечують передачу даних користувачів.

DW.COM

Трамп заявив про можливість заборони Вашингтоном соцмережі TikTok

Дональд Трамп заявив, що адміністрація США розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Тим часом видання New York Times повідомило, що переговори про прирдбання TikTok веде Microsoft.  

Дональд Трамп посилює тиск на TikTok

Указ Дональда Трампа визнає недійсною угоду, за якою фірма ByteDance з Китаю купила соцмережу Musical.ly, нині відому як TikTok. Вашингтон пояснив це турботою про особисті дані користувачів в США.  

Також за темою

Mobile App TikTok

Дональд Трамп посилює тиск на TikTok 15.08.2020

Указ Дональда Трампа визнає недійсною угоду, за якою фірма ByteDance з Китаю купила соцмережу Musical.ly, нині відому як TikTok. Вашингтон пояснив це турботою про особисті дані користувачів в США.

TikTok

TikTok оскаржує укази президента США Трампа 23.08.2020

В середині серпня Дональд Трамп підписав указ про заборону онлайн-сервісу TikTok в США. Компанія обіцяє подати скаргу в суд вже 24 серпня.

USA Mike Pompeo

Помпео: Трамп скоро вживе заходів проти китайських виробників ПЗ 02.08.2020

Дональд Трамп збирається вжити заходів щодо китайських компаній-виробників програмного забезпечення, які передають дані користувачів уряду Китаю, заявив держсекретар США Майк Помпео.

Реклама

Докладно

Тест на коронавірус

Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Чим пояснюють повторне виявлення коронавірусу в декого з пацієнтів, які вже перехворіли?  

На залізничному вокзалі в Києві (фото з архіву)

Чи виведе Володимир Жмак "Укрзалізницю" із кризи?

Уряд України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Чи буде Володимир Жмак кращим за своїх попередників?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  