Шеф TikTok йде у відставку на тлі тиску з Білого дому

Генеральний директор компанії TikTok американець Кевін Маєр йде у відставку на тлі значного політичного тиску на популярну соцмережу з боку Білого дому. Як зазначила TikTok у поширеній у четвер, 27 серпня, заяві, останній розвиток подій призвів до того, що ця посада має інше значення, аніж планувалося при залученні Маєра до роботи, повідомляє агентство dpa.

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Маєр обіймав також посаду виконавчого директора у китайському концерні ByteDance - материнській компанії TikTok. Про намір залишити TikTok він повідомив напередодні. Маєр прийшов у китайську компанію лише близько трьох місяців тому після багатьох років роботи на керівних посадах у гіганті індустрії розваг - конгломераті The Walt Disney Company. Його завданням була глобальна експансія TikTok.

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Утім, близько місяця тому президент США Дональд Трамп заявив про можливість заборони соцмережі в США, якщо сервіс не буде проданий американській компанії до 15 вересня. Концерн Microsoft на даний час веде переговори з компанією ByteDance про придбання бізнесу в США та кількох інших країнах.

Згодом Трамп підписав укази, якими заборонені будь-які угоди з компаніями ByteDance та Tencent Holdings, що володіє месенджером WeChat. Укази набувають чинності за 45 днів. ByteDance вже оскаржила указ у суді.

В адміністрації США кажуть про загрозу, яка виходить від китайських компаній, мовляв, вони надають доступ до даних користувачів владі КНР. У ByteDance заперечують передачу даних користувачів.