Федеральне бюро розслідувань США (ФБР)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБР". Федеральне бюро розслідувань - центральна спецслужба Сполучених Штатів Америки.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) діє як федеральний кримінальний слідчий орган і як внутрішня розвідка. Повноваження ФБР поширюються на розслідування понад 200 категорій федеральних злочинів. Після терактів 11 вересня 2001-го року в США ФБР перетворилось на найбільшу цивільну установу з боротьби з тероризмом. ФБР підпорядковано міністерству юстиції США. Його штаб-квартиру розташовано у Вашингтоні.