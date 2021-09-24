Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБР". Федеральне бюро розслідувань - центральна спецслужба Сполучених Штатів Америки.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) діє як федеральний кримінальний слідчий орган і як внутрішня розвідка. Повноваження ФБР поширюються на розслідування понад 200 категорій федеральних злочинів. Після терактів 11 вересня 2001-го року в США ФБР перетворилось на найбільшу цивільну установу з боротьби з тероризмом. ФБР підпорядковано міністерству юстиції США. Його штаб-квартиру розташовано у Вашингтоні.

ФБР допоможе розслідувати замах на Шефіра - МВС України

ФБР допоможе розслідувати замах на Шефіра - МВС України 24.09.2021

У МВС України повідомили, що ФБР допоможе українським колегам розслідувати замах на першого помічника Зеленського.
ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11

ФБР опублікувало перший розсекречений документ про теракти 9/11 12.09.2021

У 20-ті роковини терактів в США ФБР оприлюднило перший з розсекречених документів. У ньому не міститься доказів причетності до змови Ер-Ріяда.
США повернуть Colonial Pipeline майже половину викупу, сплаченого хакерам

США повернуть Colonial Pipeline майже половину викупу, сплаченого хакерам 08.06.2021

ФБР вдалось виявити біткоїни на суму близько 2,3 мільйона доларів. Colonial Pipeline заплатила ймовірним російським хакерам майже п'ять мільйонів доларів.
Привіт від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах

"Привіт" від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах 31.05.2021

Фотографії милих звіряток, жарти-примовки і безліч пропозицій працевлаштування - з усім цим "скарбом" спецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?

Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та слугами

Facebook видалив дві мережі через зв'язки з Деркачем та "слугами" 07.05.2021

З восьми видалених у квітні цього року соцмережею Facebook груп, дві були з України, повідомили в інтернет-компанії. Видалені українські групи підозрюють у зв'язках з Андрієм Деркачем і партією "Слуга народу".
РФ заборонила в'їзд вісьмом посадовцям США за антиросійський курс

РФ заборонила в'їзд вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" 16.04.2021

В'їзд до РФ заборонили, зокрема, генпрокурору США, директору ФБР та директорці Нацрозвідки США. Санкції були запроваджені за "реалізацію антиросійського курсу".
У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі

У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі 19.01.2021

У Пенсильванії затримали жінку, яку підозрюють у крадіжці ноутбука з кабінету Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія. Її колишній хлопець повідомив ФБР, що вона нібито намагалася продати його російським спецслужбам.
ФБР вивчає версію іноземної підтримки штурму Капітолія

ФБР вивчає версію іноземної підтримки штурму Капітолія 17.01.2021

Увагу Федерального бюро розслідувань привернули великі виплати ключовим фігурантам і деяким групам радикального руху "альтернативних правих" незадовго до штурму будівлі Конгресу США.

Як у Вашингтоні готуються до інавгурації Джо Байдена (14.01.2021) 14.01.2021

За лічені дні до інавгурації Джо Байдена на посаду президента США у Вашингтоні вживають посилених заходів безпеки. ФБР застерігає про можливі провокації з боку з прихильників Дональда Трампа в столицях усіх американських штатів.

У США заарештували шамана, який штурмував Капітолій

У США заарештували "шамана", який штурмував Капітолій 10.01.2021

Відомий у певних колах "аризонський шаман" Джейк Анжелі був заарештований за штурм Капітолія. Він є прихильником теорії змови QAnon і Дональда Трампа.
За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах

За фото у кріслі Ненсі Пелосі - обвинувачення в кількох злочинах 08.01.2021

В Арканзасі затримали чоловіка, який прославився фотографією у кріслі спікерки Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія у Вашингтоні. ФБР розшукує інших підозрюваних за фотографіями з соцмереж.

Дональд Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна

Дональд Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна 26.11.2020

Дональд Трамп незадовго до передачі повноважень президента США Джо Байдену помилував свого колишнього радника Майкла Флінна. Останній ще у 2017 році визнав, що збрехав ФБР про деталі своєї розмови з російським послом.
Американські спецслужби виявили отруту в листі для Трампа

Американські спецслужби виявили отруту в листі для Трампа 20.09.2020

Адресоване президенту США Дональду Трампу поштове відправлення містило токсин рицин. ФБР уже розпочало відповідне розслідування. За попередніми даними, лист відправили з Канади.
Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена

Вибори в США: ФБР звинуватило Росію у спробах знеславити Байдена 18.09.2020

Москва намагається посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена через соцмережі і ЗМІ, повідомив директор ФБР Крістофер Рей. При втручанні РФ поки йдеться про "шкідливий вплив", а не атаки на інфраструктуру виборів.
НАБУ співпрацює з ФБР у справі Приватбанку

НАБУ співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" 17.08.2020

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро співпрацює з ФБР у справі "Приватбанку" на основі меморандуму. Утім, він не має повноважень на розкриття інформації про цю співпрацю.
Проблеми Ігоря Коломойського у США: що відомо на даний момент

Проблеми Ігоря Коломойського у США: що відомо на даний момент 07.08.2020

Мін'юст США домагається конфіскації частини американських активів Ігоря Коломойського, підозрюючи олігарха у відмиванні коштів. Деталі справи і можливі наслідки для Коломойського - у довідці DW.
Інші статті