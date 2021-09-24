Федеральне бюро розслідувань США (ФБР)

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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФБР". Федеральне бюро розслідувань - центральна спецслужба Сполучених Штатів Америки.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) діє як федеральний кримінальний слідчий орган і як внутрішня розвідка. Повноваження ФБР поширюються на розслідування понад 200 категорій федеральних злочинів. Після терактів 11 вересня 2001-го року в США ФБР перетворилось на найбільшу цивільну установу з боротьби з тероризмом. ФБР підпорядковано міністерству юстиції США. Його штаб-квартиру розташовано у Вашингтоні.
У Пенсильванії затримали жінку, яку підозрюють у крадіжці ноутбука з кабінету Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія. Її колишній хлопець повідомив ФБР, що вона нібито намагалася продати його російським спецслужбам.
За лічені дні до інавгурації Джо Байдена на посаду президента США у Вашингтоні вживають посилених заходів безпеки. ФБР застерігає про можливі провокації з боку з прихильників Дональда Трампа в столицях усіх американських штатів.