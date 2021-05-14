США повернуть Colonial Pipeline майже половину викупу, сплаченого хакерам

Після нападу ймовірно російських хакерів на найбільшу мережу трубопроводів в США американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) поверне компанії-оператору Colonial Pipeline значну частину сплаченого нею викупу. Слідчі органи вилучили 63,7 біткоїна на суму майже 2,3 мільйона доларів, повідомило міністерство юстиції США увечері в понеділок, 7 червня. Загалом компанія заплатила злочинцям близько п'яти мільйонів доларів.

Заступник директора ФБР Пол Еббот заявив, що його співробітникам вдалося ідентифікувати електронний гаманець, який хакери з угрупування DarkSide використовують для вимагання грошей у фірм.

Компанія Colonial Pipeline в середині травня повідомила, що стала жертвою кібератаки, внаслідок чого довелося повністю припинити роботу трубопроводів, що забезпечують східне узбережжя США паливом на 45 відсотків. У низці регіонів країни не вистачало бензину. Особливо сильно постраждала столиця США Вашингтон, де тимчасово залишилися без палива 88 відсотків всіх автозаправних станцій.

Президент США Джо Байден заявив, що хакери, які здійснили атаку на Colonial Pipeline, імовірно, живуть у Росії. Хакери використали шкідливі програми, які зашифрували дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку.