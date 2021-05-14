 США повернуть Colonial Pipeline майже половину викупу, сплаченого хакерам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США повернуть Colonial Pipeline майже половину викупу, сплаченого хакерам

ФБР вдалось виявити біткоїни на суму близько 2,3 мільйона доларів. Colonial Pipeline заплатила ймовірним російським хакерам майже п'ять мільйонів доларів.

Американська мережа трубопроводів Colonial Pipeline

Американська мережа трубопроводів Colonial Pipeline

Після нападу ймовірно російських хакерів на найбільшу мережу трубопроводів в США американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) поверне  компанії-оператору Colonial Pipeline значну частину сплаченого нею викупу. Слідчі органи вилучили 63,7 біткоїна на суму майже 2,3 мільйона доларів, повідомило міністерство юстиції США увечері в понеділок, 7 червня. Загалом компанія заплатила злочинцям близько п'яти мільйонів доларів.

Заступник директора ФБР Пол Еббот заявив, що його співробітникам вдалося ідентифікувати електронний гаманець, який хакери з угрупування DarkSide використовують для вимагання грошей у фірм.

Компанія Colonial Pipeline в середині травня повідомила, що стала жертвою кібератаки, внаслідок чого довелося повністю припинити роботу трубопроводів, що забезпечують східне узбережжя США паливом на 45 відсотків. У низці регіонів країни не вистачало бензину. Особливо сильно постраждала столиця США Вашингтон, де тимчасово залишилися без палива 88 відсотків всіх автозаправних станцій.

Президент США Джо Байден заявив, що хакери, які здійснили атаку на Colonial Pipeline, імовірно, живуть у Росії. Хакери використали шкідливі програми, які зашифрували дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку.

Також за темою

USA Georgia Colonial Pipeline

США: трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив роботу після хакерської атаки 14.05.2021

Нафтопродуктопровід Colonial Pipeline знову запрацював у США, але відновлювальні роботи тривають. Президент США Джо Байден обвинуватив у нападі на трубопровід хакерів з Росії.

Symbolbild Putin als Urheber von Desinformationen nicht klar beweisbar

Вибори до Бундестагу-2021. Звідки чекати на хакерські атаки? 02.06.2021

Чи захищені вибори до Бундестагу, які відбудуться у вересні нинішнього року в Німеччині, від хакерських атак? Звідки походить основна загроза і як експерти намагаються її мінімізувати?

USA Georgia Colonial Pipeline

У США через кібератаку на трубопровід оголосили регіональну надзвичайну ситуацію 10.05.2021

Через блокування роботи трубопроводу компанії Colonial Pipeline пальне у низку штатів на східному узбережжі США доставлятимуть цистернами. Припускають, що хакери мають російське коріння.

Реклама

Докладно

Футболка збірної України на Євро-2020

Що кажуть у Німеччині про форму збірної України на Євро-2020

Збірна України виступить на Євро-2020 в формі із картою, що включає анексований Росією Крим. Що кажуть у Німеччині?  

Прототип літака на водні від Airbus

Літаки на водні (відео)

Виробники літаків обіцяють вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень.  