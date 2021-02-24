 У США через кібератаку на трубопровід оголосили регіональну надзвичайну ситуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США через кібератаку на трубопровід оголосили регіональну надзвичайну ситуацію

Через блокування роботи трубопроводу компанії Colonial Pipeline пальне у низку штатів на східному узбережжі США доставлятимуть цистернами. Припускають, що хакери мають російське коріння.

Трубопровод Colonial Pipeline у Джорджії

Трубопровод Colonial Pipeline у Джорджії

Міністерство транспорту США у неділю, 9 травня, оголосило регіональну надзвичайну ситуацію у штатах Флорида, Техас, Нью-Йорк та Пенсильванія. Цей захід запроваджується задля організації доставки в регіон пального та нафтопродуктів цистернами. Внаслідок кібератаки на компанію-оператора Colonial Pipeline, яка розпочалася 6 травня, зупинена робота одного з найбільших трубопроводів країни. Він потроху відновлює роботу, але наявних потужностей для доставки пального з Техасу на східне узбережжя США наразі не вистачає, повідомляє інформагенція AFP.

Читайте також: Великобританія і США розробили поради для захисту від хакерів РФ

Також Білий дім скликав міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включно з необхідністю ухвалення додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки пального,

Кібератака, ймовірно, з російським корінням

Внаслідок хакерської атаки на Colonial Pipeline зловмисники викрали масив даних і заблокували комп'ютери. Хакери вимагають грошей, однак наразі сума вимоги невідома. Джерела Bloomberg повідомляли, що хакери погрожували оприлюднити в інтернеті конфіденційну інформацію та залишити комп'ютери заблокованими.

CNN та інші ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в структурах, пов'язаних із забезпеченням кібербезпеки, що за кібератакою на Colonial Pipeline може стояти хакерська група DarkSide, що має коріння в Росії. 

Читайте також: Хакери атакували регулятор ЄС, який вирішує щодо допуску COVID-вакцини

За даними джерел, це угруповання зазвичай атакує неросійськомовні країни. DarkSide - відносно нова хакерська група, але вона застосовує "витончений підхід" до вимагання. На думку співрозмовників американських ЗМІ, влада Росії не причетна до кібератаки на Colonial Pipeline, який забезпечує паливом майже половину населення східного узбережжя США.

У минулому влада США неодноразово звинувачувала Москву в спонсоруванні хакерських угруповань і в причетності до різних кібератак. Москва такі звинувачення відкидала.

Дивитись відео 08:11

Персональні дані на продаж: звідки витік та як захиститися? (29.05.2020)

Також за темою

Symbolbild Hackerangriff

У РНБО заявили про спробу кібератаки на держоргани і пов'язують її з РФ 24.02.2021

У РНБО заявили, що способи та засоби кібератаки на систему документообігу державних органів вказують на її зв'язок з одним із хакерських шпигунських угруповань з РФ.

Illustration - Computer - Cyberkriminalität

Хакери атакували держустанови США 14.12.2020

За даними ЗМІ, хакери можуть бути пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки Росії. Наразі невідомо, яку саме інформацію було викрадено.

Symbolbild Hackerangriff Hack IT

Хакерська атака на Бундестаг. Чи запровадить ЄС санкції проти РФ 16.06.2020

Німеччина наполягає на запровадженні санкцій проти хакерів з РФ. Причина - кібератака на Бундестаг у 2015 році. У Берліні звинувачують у цьому російське ГРУ.

Реклама

Докладно

Олаф Шольц

Кандидат у канцлери від СДПН Олаф Шольц: робот з емоціями?

СДПН визначилася з кандидатом у канцлери. Ним став віцеканцлер Олаф Шольц. DW - про людину на прізвисько "Шольцомат".  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  