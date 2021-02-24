У США через кібератаку на трубопровід оголосили регіональну надзвичайну ситуацію

Міністерство транспорту США у неділю, 9 травня, оголосило регіональну надзвичайну ситуацію у штатах Флорида, Техас, Нью-Йорк та Пенсильванія. Цей захід запроваджується задля організації доставки в регіон пального та нафтопродуктів цистернами. Внаслідок кібератаки на компанію-оператора Colonial Pipeline, яка розпочалася 6 травня, зупинена робота одного з найбільших трубопроводів країни. Він потроху відновлює роботу, але наявних потужностей для доставки пального з Техасу на східне узбережжя США наразі не вистачає, повідомляє інформагенція AFP.

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Також Білий дім скликав міжвідомчу робочу групу для підготовки до різних сценаріїв, включно з необхідністю ухвалення додаткових заходів для пом'якшення будь-якого потенційного впливу на поставки пального,

Кібератака, ймовірно, з російським корінням

Внаслідок хакерської атаки на Colonial Pipeline зловмисники викрали масив даних і заблокували комп'ютери. Хакери вимагають грошей, однак наразі сума вимоги невідома. Джерела Bloomberg повідомляли, що хакери погрожували оприлюднити в інтернеті конфіденційну інформацію та залишити комп'ютери заблокованими.

CNN та інші ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела в структурах, пов'язаних із забезпеченням кібербезпеки, що за кібератакою на Colonial Pipeline може стояти хакерська група DarkSide, що має коріння в Росії.

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За даними джерел, це угруповання зазвичай атакує неросійськомовні країни. DarkSide - відносно нова хакерська група, але вона застосовує "витончений підхід" до вимагання. На думку співрозмовників американських ЗМІ, влада Росії не причетна до кібератаки на Colonial Pipeline, який забезпечує паливом майже половину населення східного узбережжя США.

У минулому влада США неодноразово звинувачувала Москву в спонсоруванні хакерських угруповань і в причетності до різних кібератак. Москва такі звинувачення відкидала.