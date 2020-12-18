 Великобританія і США розробили поради для захисту від хакерів РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

Великобританія і США розробили поради для захисту від хакерів РФ

За даними британської й американської спецслужб, хакери РФ атакують "закордонні урядові, дипломатичні, аналітичні" центри, а також медичні та енергетичні установи.

За даними Вашингтона і Лондона, хакери, які діють в інтересах Росії, змінюють свою тактику

Розвідувальні служби Великобританії та США підготували низку рекомендацій для захисту від хакерів, пов'язаних зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР) РФ. Доповідь опубліковано в п'ятницю, 7 травня, урядовим Національним центром кібербезпеки Великобританії (NCSC) у співпраці з Агентством національної безпеки (NSA) США, американськими міністерством юстиції та Агентством з кібербезпеки та забезпечення захисту інфраструктури (CISA).

Як відзначають укладачі звіту, СЗР "використовує різноманітні інструменти та методи" для отримання розвідувальної інформації, за допомогою кібератак на "закордонні урядові, дипломатичні, аналітичні" центри, а також медичні та енергетичні установи.

На думку розвідок Великобританії та США, цих потужностей достатньо, аби здійснювати кібератаки на цілі не тільки в цих двох країнах, а й в континентальній Європі, державах-членах НАТО, а також на території сусідів Росії.

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Хакери РФ змінюють тактику

За даними Вашингтона і Лондона, хакери, які діють в інтересах Росії, змінюють свою тактику і вже відреагували, зокрема, на публікацію попереднього звіту NCSC, NSA, CISA та канадського Центру безпеки комунікацій (CST).

У новій доповіді експерти, зокрема, звертають увагу на те, що кіберагенти намагаються використовувати інструмент з відкритим вихідним кодом Silver для забезпечення доступу до скомпрометованих мереж, а також вразливості Microsoft Exchange.

Серед хакерських угруповань згадуються, зокрема, APT29, Cozy Bear, і The Dukes.

Хакерська атака на SolarWinds

Раніше, в березні, стало відомо, що ймовірні російські хакери, завдяки злому IT-компанії SolarWinds, отримали доступ до електронних поштових скриньок вищих американських чиновників, відповідальних за безпеку за часів колишнього президента США Дональда Трампа.

Серед іншого, хакери зламали акаунт виконувача обов'язків міністра внутрішньої безпеки США Чеда Вулфа, який обіймав цю посаду до 11 січня поточного року, і співробітників відомства, що займалися кібербезпекою і відстеженням загроз з боку іноземних держав.

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