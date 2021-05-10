 США: трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив роботу після хакерської атаки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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США: трубопровід Colonial Pipeline повністю відновив роботу після хакерської атаки

Нафтопродуктопровід Colonial Pipeline знову запрацював у США, але відновлювальні роботи тривають. Президент США Джо Байден обвинуватив у нападі на трубопровід хакерів з Росії.

Нафтопродуктопровід Colonial Pipeline

Нафтопродуктопровід Colonial Pipeline

У США в четвер, 13 травня, знову повністю запрацювала вся мережа трубопроводів Colonial Pipeline. Утім, в деяких регіонах на сході країни все ще відчувається дефіцит пального. Відновлювальні роботи на трубопроводі тривають. За словами президента США Джо Байдена, не варто розраховувати на "миттєвий ефект". Ситуація з постачанням нафтопродуктів у країні нормалізується протягом декількох днів, додав він.

Colonial Pipeline щодня прокачує більше 2,5 мільйона барелів нафтопродуктів у східні і південні штати з нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки трубами загальною довжиною 8850 кілометрів. Нафтопродуктопровід забезпечує близько половини постачання пального на східне узбережжя США.

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Байден обвинуватив у атаці хакерів з Росії

Джо Байден також заявив, що хакери, які здійснили атаку на Colonial Pipeline, імовірно, живуть у Росії. "У нас є вагомі підстави вважати, що злочинці, які вчинили напад, проживають у Росії. Це сталося саме звідти", - зазначив американський президент. При цьому він не вважає, що з нападом пов'язана російська влада.

Спецслужби США підозрюють у здійсненні кібератаки на трубопровід Colonial Pipeline 8 травня, через яку відразу в декількох штатах на східному узбережжі виникли відчутні перебої з бензином, угруповання DarkSide. Хакери використали шкідливі програми, які зашифрували дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку. Представники Colonial Pipeline так і не повідомили, яку суму від них вимагали і чи були виплачені гроші. Однак агентство Bloomberg повідомило, що оператор нафтопроводу заплатив хакерам близько п'яти мільйонів доларів за ключ, який повинен був допомогти усунути наслідки нападу. Байден відмовився коментувати інформацію про ці виплати.

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