 Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Кібератака на трубопровід: спецслужби США перевіряють причетність Росії

У США спецслужби перевіряють, чи пов'язане російськомовне хакерське угруповання DarkSide, що паралізувало роботу одного з найбільших трубопроводів у США, з владою РФ.

Symbolbild Virenalarm Cybercrime Computerkriminalität Datenschutz

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заявило у понеділок, 10 травня, що за кібератакою на оператора трубопроводу Colonial Pipeline стоїть хакерське угрупування DarkSide. Хакери використали "програму-вимагач", котра блокує комп'ютерні мережі та шифрує їх, а користувачі цього шкідливого програмного забезпечення вимагають великі суми грошей.

За даними ФБР, учасники даного кіберугруповання є носіями російської мови, а шкідливі програми, які вони використовують для атак, кодовані так, щоб не атакувати мережі, в яких використовують російськомовну клавіатуру.

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Своєю чергою заступниця радника президента США з національної безпеки щодо кібертехнологій Енн Нюбергер заявила, що спецслужби США перевіряють, чи може кібератака на Colonial бути пов'язана з владою РФ. Хакери використовували шкідливі програми, шифрувальні дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку. Крім того, після нападу зросли світові ціни на нафту.

Байден: Організатори кібератаки - в Росії

Тим часом президент США Джо Байден заявив 10 травня, що на даний момент доказів зв'язків хакерів DarkSide з російською владою немає. Але все ж є докази того, що угрупованням керують з Росії, а тому Москва несе "певну відповідальність" за внесення ясності в цю справу, сказав Байден, повідомляє інформагенція AP.

Увечері того ж дня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі агенції ТАСС відкинув можливу причетність Росії до кібератаки, яка заблокувала роботу найбільшого трубопроводу США. За словами Пєскова, "Росія не має до цього жодного стосунку", тоді як "США відмовляються від співпраці у протидії кіберзлочинності".

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Хакери кажуть, що їх цікавлять лише гроші

Кіберугруповання DarkSide заявило про відсутність політичного підґрунтя в кібератаці на трубопровід Colonial Pipeline. "Наша мета - заробити грошей, а не створити проблеми для суспільства", - ідеться в заяві, опублікованій від імені угрупування в інтернеті 10 травня. Агенція Reuters зазначає, що заява хакерів містить низку орфографічних і граматичних помилок.

Нагадаємо, 9 травня міністерство транспорту США оголосило регіональну надзвичайну ситуацію у штатах Флорида, Техас, Нью-Йорк та Пенсильванія задля організації доставки в регіон пального та нафтопродуктів цистернами. Внаслідок кібератаки на компанію-оператора Colonial Pipeline, яка розпочалася 6 травня, була зупинена робота одного з найбільших трубопроводів країни. Наявних потужностей для доставки пального з Техасу на східне узбережжя США наразі не вистачає, але влада обіцяє до кінця тижня відновити роботу трубопроводу. 

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