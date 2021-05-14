Кібератака у США: хакери DarkSide втратили доступ до своїх же серверів

В угрупованні російських хакерів DarksSide, причетному до кібератаки на американський трубопровід Colonial Pipeline, визнали, що втратили доступ до частини серверів, що використовувалися для блогу та платежів. Про це у п'ятницю, 14 травня, повідомили у компанії Recorded Future, що займається кібербезпекою.

"DarksSide втратила контроль над деякими зі своїх серверів після атаки на Colonial Pipeline з метою вимагання грошей", - зазначається у повідомленні компанії у Twitter.

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Втрата доступу до платежів хакерів

Згідно з повідомленням Recorded Future, її аналітик з дослідження загроз Дмитро Смілянець заявив, що виявив російськомовний коментар на одному з сайтів, присвяченому кібершантажу, де представник DarksSide визнав втрату доступу до певних серверів. У компанії додають, що, за словами представника хакерів, з серверів також зникли платежі у криптовалюті, отримані як викуп від жертв шантажистів.

"Декілька годин дому ми втратили доступ до публічної частини нашої інфраструктури, а саме до блогу, платежів, DOS-серверів", - цитують у Recorded Future повідомлення користувача під ніком Darksupp.

Інформаційна агенція AFP повідомляє, що спроби відкрити сторінку DarksSide у даркнеті наразі є безуспішними.

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Можлива причетність кіберспеціалістів США

Також в AFP зазначають, що до втрати хакерами контролю над власними серверами могли привести зусилля військового Кіберкомандування США. На опосередковане підтвердження цьому припущенню деякі спеціалісти наводять те, що в обліковому записі 780 військово-розвідувальної бригади Пентагону у Twitter ретвітнули пост Recorded Future майже одразу після його появи.

Під час слухань у Конгресі США щодо того, чи будуть американські військові вдаватися до дій щодо DarksSide, керівник Кіберкомандування США, генерал Пол Накасоне заявив, що не обговорюватиме операцій свого підрозділу.

Атака на Colonial Pipeline призвела до величезних збитків і перебоїв з постачанням пального

Байден обвинуватив у атаці хакерів з Росії

Раніше президент США Джо Байден заявив, що хакери, які здійснили атаку на Colonial Pipeline, імовірно, живуть у Росії. "У нас є вагомі підстави вважати, що злочинці, які вчинили напад, проживають у Росії. Це сталося саме звідти", - зазначив американський президент.

Спецслужби США підозрюють угруповання DarkSide у кібератаці на трубопровід Colonial Pipeline 8 травня, через яку відразу в декількох штатах на східному узбережжі виникли відчутні перебої з пальним. Хакери використали шкідливі програми, які зашифрували дані в комп'ютерах, і зажадали викуп за розшифровку.

Представники Colonial Pipeline так і не повідомили, яку суму від них вимагали й чи були виплачені гроші. Однак агентство Bloomberg повідомило, що оператор нафтопроводу заплатив хакерам близько п'яти мільйонів доларів за ключ, який повинен був допомогти усунути наслідки нападу.