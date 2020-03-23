 ″Привіт″ від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.05.2021

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Європа

"Привіт" від спецслужб, або За чим полюють розвідники у соцмережах

Фотографії милих звіряток, жарти-примовки і безліч пропозицій працевлаштування - з усім цим "скарбом" спецслужби різних країн обживаються у соцмережах. Та що ховається за показовою дружністю і відкритістю?

Табличка на вході до штаб-квартири BND

Табличка на вході до штаб-квартири BND у центрі Берліна

Шанс справити перше враження дається лише один раз. Це стосується не лише світу віртуальних знайомств, але й спецслужб, які останнім часом теж конкурують за увагу аудиторії у соцмережах - Twitter, Instagram, Youtube та Facebook.

"Привіт із центру" - цією грою слів прикрасила своє перше повідомлення в Instagram Німецька служби зовнішньої розвідки BND, яка кілька років тому перебралася до нової-штаб квартири у центрі Берліна; "Hello World" - цим добре відомим привітанням програмістів у 2016 році розпочали свою присутність у соцмережах британська служба радіоелектронної розвідки GCHQ.

Деякі служби демонструють, що почуття гумору не чуже й у їхньому суворому середовищі. Наприклад, німецьке Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) у 2018 році розпочало свою "кар'єру" у соцмережах публікацією карикатури. А у американському ЦРУ в своєму першому "твіті" у 2014 році, у притаманній їм манері, написали, що "не підтверджують і не спростовують, що йдеться про перший "твіт" від ЦРУ".

Тож, що стоїть за цим наступом спецслужб у соціальних мережах? "Наша головна мета - позиціонувати BND як цікавого та сучасного роботодавця та "достукатися" до молодих талантів", - так описує у відповіді на запит DW цілі своєї діяльності в соціальних мережах Німецька служба зовнішньої розвідки. З цією метою, власне, там "прописалися" в Instagram та YouTube, а на весні 2021 року стартувала й масштабна кампанія в Twitter для просування вакансій серед хакерів.

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Гендерна рівність та різноманіття

ЦРУ також розвертається до публіки обличчям. Розвідники із американського Ленглі у Twitter та Instagram завели профіль "Люди з ЦРУ", де знайомлять зі співробітниками і співробітницями, які досі залишалися для широкого загалу в тіні.

Гендерний баланс та різноманітність, на яких робиться акцент, часом призводить до гострих дискусій серед користувачів. І не тільки серед них: колишній керівник ЦРУ і державний секретар США за президента Дональда Трампа Майк Помпео обрушився з критикою на відомство після публікації у соцмережах інформації про співробітника з латиноамериканським корінням і небінарною сексуальною ідентичністю. "Ми не можемо собі дозволити ризикувати нашою національною безпекою заради задоволення якоїсь ліберальної woke-ідеології", - написав він у Twitter.

У тому ж ключі висловився і сенатор-республіканець Тед Круз із Техасу: "Якби ви були китайським комуністом, іранським муллою або Кім Чен Ином - вас би таке настрашило?".

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Без політики?

Подібні дискусії важко собі уявити на сторінках німецької BND у соціальних мережах. З одного боку, дискусія про гендер та різноманіття, якою зайняті британські та американські спецслужби, поки що не дійшла до штаб-квартири BND. З іншого боку - це свідоме рішення, як пояснює керівник BND Бруно Каль (Bruno Kahl). Він зазначає: "У нас не буде політичних дискусій в Instagram. Наш профіль орієнтований суто на набір нових кадрів".

Інші ж намагаються завоювати симпатії аудиторії усіма можливими способами. Наприклад, Секретна служба, яка відповідає за охорону президента США, у мережі Twitter мило нагадує про День домашніх улюбленців. Але є і цілком серйозні публікації. На п'яту річницю ліквідації Усами Бен Ладена у 2016 році ("Операція Спис Нептуна") ЦРУ розмістило дані про повний перебіг таємної операції у Пакистані.

Секретна служба США

Секретна служба США привітала у Twitter з Національним днем домашніх тварин

Натомість від німецької BND такого годі очікувати. "Спецслужба не може розголошувати інформацію про операції, знання та методи". Тож той, хто сподівався більше дізнатися про недавні вражаючі операції німецьких агентів, буде розчарований. Але фанатів спецслужб можуть зацікавити історії, які регулярно публікує у своєму Twitter головний історик BND Бодо Гехельгаммер (Bodo Hechelhammer).

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Іміджевий фактор

Та все ж, на сторінках спецслужб завжди є чим зайнятися. Наприклад, розв'язати складну головоломку. За словами дослідника британських спецслужб, професора Кембриджського університету Крістофера Ендрю, спецслужби зараз взяли на озброєння методи набору персоналу, якими користуються великі технологічні компанії. Зазвичай, той, хто успішно вирішує завдання-головоломку, отримує запрошення на персональну співбесіду. 

Та наскільки успішний такий підхід? Однозначної відповіді поки що немає. Даніела Ріхтерова з лондонського Університету Брунеля у розмові з DW посилається на приклад словацької спецслужби SIS. Лише за рік своєї присутності у соцмережах у 2020 році кількість поданих резюме на працевлаштування там зросла на 77 відсотків.

Вочевидь упізнаваність бренду теж відіграє роль. Наприклад, на канали ФБР підписано 3,3 мільйона користувачів, ЦРУ - 3,2 мільйона. Водночас німецьке Відомство із захисту конституції може похвалитися лише приблизно 30-ма тисячами підписників на свої канали у соцмережах.

Присутність спецслужб у соцмережах не завжди викликає захоплення і живий інтерес. У деяких мережевих форумах ІТ-експертів до такої активності служб безпеки ставляться з недовірою і антипатією, а дехто навіть закидає BND "партизанський маркетинг" з метою відбілювання іміджу.

Хай там як, очевидно, що спецслужби у світі, які постять фото домашніх тварин, гуморески й привітання із Днем закоханих поки що перебувають лише на етапі пошуків своєї ніші у соцмережах.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


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Табличка на вході до штаб-квартири BND

За чим полюють розвідники у соцмережах

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