BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

У понеділок, 17 травня, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) відкрила канал у соціальній мережі Instagram. Як заявив керівник німецької розвідки Бруно Каль (Bruno Kahl), це робиться заради пошуку кадрів. "Сучасний роботодавець повинен бути й там, де юрмляться потенційні претенденти", - цитує Каля інформагенція dpa.

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BND має також канал на YouTube

Як зауважує агенція, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини послідовно утримувалась від публічності. Утім, після модернізації веб-сторінки відомство у 2018 році відкрило канал на YouTube, на який, щоправда, нині підписані лише тисяча абонентів.

Також у березні цього року спецслужба стартувала акцію у Twitter, за допомогою якої мала намір рекрутувати експертів щодо хакерських атак. Однак власний канал у цій соцмережі Федеральна розвідслужба поки не планує. Відомство має понад 6 тисяч співробітників, які працюють в Німеччині та за кордоном.

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Спецслужби активні у соціальних мережах

Між тим закордонні спецслужби уже мають свої канали в Instagram. Так, американські FBI та CIA мають там майже 2 мільйони та 400 тисяч абонентів відповідно, британська MI5 - 100 тисяч абонентів. Німецька розвідка планує вийти на 60 тисяч користувачів щомісяця.