 BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

За допомогою каналу в соціальній мережі Instagram Федеральна розвідувальна служба Німеччини має намір шукати кадри серед молоді.

Логотип Федеральної розвідувальної служби BND

Логотип Федеральної розвідувальної служби BND

У понеділок, 17 травня, Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) відкрила канал у соціальній мережі Instagram. Як заявив керівник німецької розвідки Бруно Каль (Bruno Kahl), це робиться заради пошуку кадрів. "Сучасний роботодавець повинен бути й там, де юрмляться потенційні претенденти", - цитує Каля інформагенція dpa.

Читайте також: Спецоперація століття: як США та ФРН прослуховували пів світу

BND має також канал на YouTube

Як зауважує агенція, раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини послідовно утримувалась від публічності. Утім, після модернізації веб-сторінки  відомство у 2018 році відкрило канал на YouTube, на який, щоправда, нині підписані лише тисяча абонентів.

Також у березні цього року спецслужба стартувала акцію у Twitter, за допомогою якої мала намір рекрутувати експертів щодо хакерських атак. Однак власний канал у цій соцмережі Федеральна розвідслужба поки не планує. Відомство має понад 6 тисяч співробітників, які працюють в Німеччині та за кордоном.

Читайте також: Німецька розвідка не має шпигувати за іноземцями за кордоном без підстав - суд

Спецслужби активні у соціальних мережах

Між тим закордонні спецслужби уже мають свої канали в Instagram. Так, американські FBI та CIA мають там майже 2 мільйони та 400 тисяч абонентів відповідно, британська MI5 - 100 тисяч абонентів. Німецька розвідка планує вийти на 60 тисяч користувачів щомісяця. 

Дивитись відео 00:58

Нова штаб-квартира німецької розвідки в Берліні (08.02.2019)

Також за темою

Gehaltsabrechnung

Німці обговорюють зарплату: без табу про табу 27.04.2021

Про зарплату зі сторонніми німці не говорять? Де там! Молоде покоління працівників і далі ламає стереотипи.

Symbolbild Fachkräftemangel

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео) 18.12.2019

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (18.12.2019) 18.12.2019

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук (ц) у Печерському райсуді Києва 13 травня

Які докази держзради Медведчука зібрали правоохоронці

DW з'ясовувала, у чому саме підозрюють одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.  

Zapfpistole mit einem Tropfen

АЗC в Україні призупиняють продаж преміального пального

Уряд запровадив граничний рівень надбавки на середню ціну бензину і дизеля, АЗС припинили продаж преміального пального.  