 У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Новини

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус

У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус. У столиці Братиславі доводиться чекати на тест до трьох годин.

Тестування на коронавірус у Словаччині

Тестування на коронавірус у Словаччині (архівне фото)

У Словаччині в суботу, 31 жовтня, почався перший етап масового тестування на коронавірус. Як повідомляє агентство dpa, із самого ранку біля місць, де можна здати аналіз, вишикувалися довгі черги. У столиці Братиславі, за даними міської влади, доводиться чекати на тест до трьох годин.

Прем'єр-міністр країни Ігор Матович вважає масове тестування альтернативою локдауну. "Ми маємо великий шанс показати Європі та світу, що все може бути також інакше - без закриття економіки та мільйонів безробітних", - заявив він. Голова уряду закликав усіх громадян у віці від десяти до 65 років узяти участь у добровільному тестуванні.

У країні проводять тести на антигени, які вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною. У зв'язку з цим президентка Словаччини Зузана Чапутова попереджала, що не можна поділяти громадян країни на два класи.

Перший етап тестування триватиме також у неділю, 1 листопада. Другий етап заплановано на 7-8 листопада. У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Дивитись відео 25:55

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