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"Укренерго"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Укренерго".

Національна енергетична компанія "Укренерго" є державним підприємством, підпорядковується міністерству енергетики та вугільної промисловості України. У складі "Укренерго" діють 8 електроенергетичних систем. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - Укренерго

Чорнобильську АЕС знеструмлено, є загроза витоку радіації - "Укренерго" 09.03.2022

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляє, що Чорнобильську АЕС повністю знеструмлено через бойові дії. Станція перебуває під контролем російських військових з 24 лютого.
Енергетичний безвіз: як Україна складатиме випускний іспит

Енергетичний безвіз: як Україна складатиме "випускний іспит" 07.02.2022

Україна виходить на фінальний етап синхронізації з енергосистемою Європи. Аби отримати енергетичний безвіз, Україні треба скласти "випускний іспит" - двічі пройти ізольований від Росії режим.
Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі

Енергетичний безвіз: Галущенко заявив, що Україна на фінальному етапі 20.01.2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна рухається до енергетичного безвізу з Європою у 2023 році. Він запевняє, що Україні вистачить вугілля для проходження фінального етапу.
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України

МВФ оприлюднив умови нових траншів для України 24.11.2021

Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у майже 700 мільйонів доларів. Умовами для нових траншів є, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад "Нафтогазу, "Енергоатому" та "Укренерго".
Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну

Білорусь не буде постачати електроенергію в Україну 17.11.2021

Фактично поставки білоруської електроенергії в Україну відбувалися трохи більше 10 днів. До цього в Україні вони були під забороною.
Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка?

Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка? 29.09.2021

Оператори газопроводів, які невдовзі можуть втратити транзит російського газу, виношують плани транспортувати український водень. Які шанси України стати крупним експортером водню?
Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео) 30.07.2021

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.

Литва vs БілАЕС, або Чи потрібна ЄС і Україні електроенергія з Білорусі

Литва vs БілАЕС, або Чи потрібна ЄС і Україні електроенергія з Білорусі 09.11.2020

Білоруську АЕС відкрили. Литва намагається не допустити імпорту виробленої на ній електроенергії до ЄС. Чи можливо це практично, потрібна комусь електрика з БілАЕС та до чого тут Україна?
США запровадили санкції щодо московського НДІ за хакерські атаки

США запровадили санкції щодо московського НДІ за хакерські атаки 24.10.2020

Міністерство фінансів США звинувачує московський інститут хімії та механіки у причетності до розробки шкідливої програми Triton.

Ринок електроенергії в Україні дає збій: яка загроза залишитись без води й тепла?

Ринок електроенергії в Україні дає збій: яка загроза залишитись без води й тепла? 07.08.2019

В Україні прогнозують перебої з водою та теплом. Комунальні підприємства кажуть, що не в змозі сплачувати підвищену ціну за електроенергію, яку їм пропонують після запровадження нового ринку електроенергії.

Укренерго: Суд заблокував роботу нової моделі енергоринку

"Укренерго": Суд заблокував роботу нової моделі енергоринку 02.07.2019

Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанов Нацкомісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг про тарифи на електричну енергію "Укренерго".
Синхронізація з Європою: чи потрібен Україні ринок електроенергії

Синхронізація з Європою: чи потрібен Україні ринок електроенергії 19.06.2019

В Україні тривають дискусії, чи переносити запуск ринку електроенергії. DW пояснює, чи вплине це на процес інтеграції України в електричну мережу Європи та які наслідки це матиме для споживачів.
Глава Укренерго: У липні на ринку електроенергії буде критична ситуація

Глава "Укренерго": У липні на ринку електроенергії буде критична ситуація 31.05.2019

Через законодавчу неврегульованість запровадження нового енергоринку з 1 липня в Україні може здорожчати електроенергія. Чому реформа буксує на старті? Інтерв'ю DW з Всеволодом Ковальчуком.

Україна зробила перші кроки до незалежності від російської електрики

Україна зробила перші кроки до незалежності від російської електрики 25.06.2018

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж. Що Україні ще треба зробити та чи не зростуть через це ціни на електроенергію?
Суперечка Укренерго з Росією через активи в Криму: які перспективи?

Суперечка "Укренерго" з Росією через активи в Криму: які перспективи? 11.04.2018

Українська держкомпанія "Укренерго" розпочала інвестиційну суперечку щодо своїх активів в окупованому Криму та готує позов проти Росії в Міжнародний арбітраж. Чи вдасться компанії повернути собі "вкрадене"?
Хронічна вугільна недостатність: чи готова Україна до зими

Хронічна вугільна недостатність: чи готова Україна до зими 13.09.2017

Порівняно з минулим роком, готовність української енергосистеми до зими є кращою, але невирішена проблема дефіциту вугілля залишається серйозною загрозою, попереджають експерти.
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