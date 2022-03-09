"Укренерго"

Литва vs БілАЕС, або Чи потрібна ЄС і Україні електроенергія з Білорусі

Білоруську АЕС відкрили. Литва намагається не допустити імпорту виробленої на ній електроенергії до ЄС. Чи можливо це практично, потрібна комусь електрика з БілАЕС та до чого тут Україна?