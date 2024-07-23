Російські дрони атакували вночі енергооб'єкт на Сумщині

Через удар РФ у Сумській області знеструмлені близько 25 тисяч споживачів.

Під час російської атаки в ніч на вівторок, 23 липня, безпілотник поцілив по енергетичному об'єкту на півночі України, повідомила зранку національна компанія "Укренерго".

"Вночі російські БпЛА атакували енергооб'єкт у північному регіоні. Знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Сумської та Чернігівської областей", - ідеться в повідомленні. Уточнюється, що "на Сумщині є знеструмлення через негоду та бойові дії, на Чернігівщині - через негоду".

"На ранок залишаються без енергопостачання близько 25 тисяч побутових споживачів у Сумській області. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - повідомляє "Укренерго".

РФ атакувала Сумщину ракетою та вісьмома дронами

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі війська РФ завдали авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

Повітряні сили Збройних сил України уточнили, що російські окупанти атакували Сумщину керованою авіаційною ракетою Х-69 і вісьмома ударними дронами "шахед". "До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил. Протиповітряною обороною збито сім ворожих ударних БпЛА Shahed 131/136. Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі", - йшлося в повідомленні.