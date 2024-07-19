20 липня в Україні значно менше відключатимуть електрику

Уночі 20 липня упродовж трьох годин в Україні не вимикатимуть електроенергію. Вдень енергетики обмежуватимуть постачання меншій кількості абонентів, ніж напередодні, повідомили в "Укренерго".

Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні у суботу, 20 липня, значно покращиться. Це випливає з інформації щодо деталей обмежень, опрлилюдненої пресслужбою Національної енергетичної компанії "Укренерго" у п'ятницю, 19 липня. Зокрема, у кілька нічних годин постачання електроенергії в Україні планують взагалі не обмежувати.

"Завтра, 20 липня, з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", - повідомили в "Укренерго".

Варто зазначити, що споживачів у кожній області поділено на шість черг відключень. Останнім часом в Україні одномоменто відключали від енергоспоживання три, а деколи - навіть й чотири черги.

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Міненерго: Ситуація в енергосистемі поліпшиться вже найближчим часом

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді запевнив народних депутатів, що ситуація з відключеннями "уже найближчим часом поліпшиться". "І це правда, я це підтверджую", - наводить його слова пресслужба міненерго.

За словами Галущенка, це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

"У нас побудована ремонтна кампанія таким чином, щоб атомна генерація працювала повним складом протягом осінньо-зимового періоду. І відповідно під це і всі строки адаптовані. Сьогодні, з урахуванням тієї складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити сроки там, де це можливо, основне - без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - цитує міністра його пресслужба.

Також Галущенко додав, що спеціалісти НАЕК "Енергоатом" роблять все можливе, "аби скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки" атомних електростанцій.

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