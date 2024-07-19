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ЕкономікаУкраїна

Галущенко спростував інформацію про аварії на ПАЕС

Дмитро Шварц
19 липня 2024 р.

Міністр енергетики назвав "неправдою" повідомлення про те, що на Південноукраїнській АЕС нібито згоріли три трансформатори, що призвело до відключення від мережі одного з її реакторів.

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Південноукраїнська АЕС
Міністр енергетики заявив, що інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС нібито згоріли кілька трансформаторів, - "неправда"Фото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував інформацію про те, що на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС) нібито згоріли три трансформатори. Про це він заявив народним депутатам у п'ятницю, 19 липня, під час "Години запитань до уряду", випливає із розшифровки, оприлюдненої на сайті Верховної Ради України.

"На російському каналі з'явилася ця комунікація про Південноукраїнську АЕС, потім завдяки - я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів - воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - зазначив він.

Також міністр додав, що це питання потрібно "переадресувати компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, для чого вони вносять в наш медіапростір російські наративи".

Напередодні український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки теж спростував інформацію, яку поширювали російські пабліки, про те, що аварія силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС нібито спричинила відключення атомних енергоблоків. У Центрі заявили, що, відповідно до інформації від Енергоатому, атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.

Інформація щодо імовірних аварій на ПАЕС

Втім про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС писали не лише російські пабліки, але й повідомляли українські експерти. Так, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в дописі у Facebook повідомив, що декілька днів тому на ПАЕС згорілb два трансформатори струму, що призвело, за його даними, до відключення від мережі одного з реакторів і як наслідок - до відключення кількох високовольтних ліній вже в мережі "Укренерго". Також, як стверджує Харченко, 18 липня згорів ще один трансформатор струму на Південноукраїнській і, за неперевіреними даними, - ще один на Чорнобильській АЕС, що ще більше ускладнило ситуацію. За його словами, це могло статися через спеку і, імовірно, могло супроводжуватися порушенням режимів роботи та температурного моніторингу обладнання. 

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На самій Південноукраїнській АЕС у коментарі миколаївському виданню "НикВести" заявили, що згідно з законом України "Про правовий режим воєнного стану" не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що станція працює у штатному режимі.

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