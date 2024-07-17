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ЕкономікаУкраїна

В Україні достроково відремонтували і підключили блок АЕС

Ольга Журавльова
17 липня 2024 р.

"Енергоатом" підключив енергоблок-тисячник до енергетичної мережі України після планового ремонту. Це має поліпшити ситуацію в енергосистемі, що страждає від російських атак.

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Південноукраїнська атомна електростанція
Південноукраїнська АЕСФото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Українські енергетики достроково закінчили плановий ремонт одного з атомних енергоблоків і підключили його до енергетичної системи. Про це інформує міністерство енергетики в середу, 17 липня.

Як очікується, це додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності.

Значно покращить стабільність енергосистеми

"Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період", - прогнозують у міністерстві. 

Атомна енергетика покриває більше половини енергоспоживання України. "Саме завдяки атомній генерації, незважаючи на дуже складну ситуацію, у нас є світло", - пояснили там.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні працювали 15 атомних енергоблоків. Зараз на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС) працює два блоки, на Рівненській - чотири, на Південноукраїнській - три. Шість блоків розташовані на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

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