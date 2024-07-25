Міненерго знову спростувало інформацію про аварію на ПАЕС

Перед цим народний депутат Ярослав Железняк заявив, що в "Укренерго" йому підтвердили "позаштатну подію", яка сталася на Південноукраїнській АЕС 15 липня.

Міністерство енергетики України вкотре спростувало інформацію про нібито аварію на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС), назвавши її фейком російської пропаганди. "Всі АЕС на підконтрольній території працюють у штатному режимі", - йдеться у заяві, яку міненерго опублікувало в четвер, 25 липня.

У відомстві наголосили, що "жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку, на станції не було".

"Якби така подія сталась, це унеможливило би видачу електроенергії і дійсно призвело би до необхідності зупинити атомний блок. Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі. Це прямий наслідок цілеспрямованих атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури та аномальних погодних умов", - йдеться в заяві міністерства.

У відомстві висловили переконання, що розповсюджуючи фейк, російська пропаганда намагається приховати аварію на Ростовській АЕС в РФ, інформація про яку з'явилася раніше.

Железняк: В "Укренерго" підтвердили "позаштатну подію"

Перед цим народний депутат України Ярослав Железняк у своєму каналі у Telegram опублікував документи, які, за його словами, є відповіддю на депутатський запит до "Укренерго". У цій відповіді йому підтвердили "позаштатну подію", яка сталася на Південноукраїнській АЕС 15 липня.

В дописі Железняка стверджується, що внаслідок неї були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на відкритих розподільчих пристроях ВРП-330.

"Внаслідок цього відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загорянням. Як наслідок в південно-східному регіоні були уведені графіки аварійних відключень, а в центральних регіонах, зокрема і в місті Києві, суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі", - написав Железняк.



Галущенко в Раді спростовував інформацію про загоряння на ПАЕС

Посилаючись на ці документи, Железняк звинуватив у некомпетентності або необізнаності міністра енергетики України Германа Галущена, який днями у Верховній Раді спростовував інформацію про те, що на Південноукраїнській АЕС нібито згоріли три трансформатори.

"На російському каналі з'явилася ця комунікація про Південноукраїнську АЕС, потім завдяки - я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів - воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - зазначив він тоді.

До цього український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки теж спростував інформацію, яку поширювали російські пабліки, про те, що аварія силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС нібито спричинила відключення атомних енергоблоків.

Інформація щодо ймовірних аварій на ПАЕС

Зазначимо, що про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС писали не лише російські пабліки, але й повідомляли українські експерти. Так, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в дописі у Facebook повідомив, що декілька днів тому на ПАЕС згоріли два трансформатори струму, що призвело, за його даними, до відключення від мережі одного з реакторів і як наслідок - до відключення кількох високовольтних ліній вже в мережі "Укренерго". Також, як стверджує Харченко, 18 липня згорів ще один трансформатор струму на Південноукраїнській і, за неперевіреними даними, - ще один на Чорнобильській АЕС, що ще більше ускладнило ситуацію.

За його словами, це могло статися через спеку і, імовірно, могло супроводжуватися порушенням режимів роботи та температурного моніторингу обладнання.