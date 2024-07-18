Міненерго не коментує інформацію щодо нібито аварій на ПАЕС

В мережі поширилася інформація щодо виходу з ладу трьох трансформаторів ПАЕС, що могло призвести до погіршення ситуації з відключеннями електрики. У міненерго не дали чіткої відповіді, чи відповідає вона дійсності.

Робота української енергосистеми наразі стабілізується досить оперативно, а коли обладнання виходить з ладу, "енергетики одразу ремонтують і відновлюють роботу" такого обладнання. Про це у четвер, 18 липня, в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, коментуючи інформацію про те, що на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС) нібито вийшли з ладу три трансформатори через спеку.

"Хочу зазначити, що інформація, яку поширюють в ЗМІ різного роду експерти, насправді є певною мірою ІПСО, і вона грає на руку ворогу. Адже розкриття такої інформації є, по-перше, негативним. По-друге, ця інформація отримується різними незрозумілими шляхами. Робота енергосистеми на сьогодні стабілізується досить оперативно", - сказав він.

За його словами, непередбачувані аварійні ситуації наразі трапляються "бо обладнання нині працює на максимальних технічних можливостях".

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На АЕС послались на правовий режим воєнного стану

На самій Південноукраїнській АЕС у коментарі миколаївському виданню "НикВести" запевнили , що об'єкти енергокомплексу працюють у штатному режимі.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергооб'єктів, представники АЕС заявили, що згідно з законом України "Про правовий режим воєнного стану" не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що станція працює у штатному режимі.

"Не маємо можливості надати офіційний коментар щодо інформації, про яку йдеться у вашому зверненні. Станом на 18.07.2024 об'єкти Південноукраїнського енергокомплексу працюють в штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію об’єктів. Радіаційний та протипожежний стан на промисловому майданчику та на прилеглій території перебувають на рівні природних фонових значень", - йдеться у відповіді ПАЕС виданню.

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Інформація щодо імовірних аварій на ПАЕС

Перед цим український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію, яку поширювали російські пабліки, про те, що аварія силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС спричинила відключення атомних енергоблоків. У Центрі заявили, що, відповідно до інформації від Енергоатому, атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.

"Персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів; радіаційний стан на станції в межах норми; американське паливо Westinghouse успішно експлуатується на атомних електростанціях та зарекомендувало себе по всім параметрам на відмінно", - йдеться у повідомленні Центру.

Втім про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС писали не лише російські пабліки, але й повідомляли українські експерти. Зокрема, 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що два дні тому на станції згоріло два трансформатори струму. Це призвело, за його даними, до відключення від мережі одного з реакторів і як наслідок - до відключення кількох високовольтних ліній вже в мережі "Укренерго".

"Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий берег України - включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку - останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", - зазначив він у дописі у Facebook. Також, як стверджує Харченко, у четвер, 18 липня, згорів ще один трансформатор струму на Південноукраїнській і, за неперевіреними даними, - ще один на Чорнобильській АЕС, що ще більше ускладнило ситуацію.

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За його словами, це могло статися через спеку і, імовірно, могло супроводжуватися порушенням режимів роботи та температурного моніторингу обладнання. Проте, наголосив Харченко, в офіційних зведеннях "про все це жодного слова".

Водночас, раніше у НЕК "Укренерго" повідомили про жорсткіші обмеження постачання електроенергії через те, що на двох енергооб'єктах вийшло з ладу обладнання. Інших подробить у компанії не навели.