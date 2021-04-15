 Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Україна попросила у Німеччини оборонне озброєння - ЗМІ

Київ просив у Берліна старі корвети, компоненти протикорабельних ракет, системи ППО і обладнання для розмінування, пише FAS. Глава МЗС ФРН, за даними джерел видання, виступає проти надання зброї Україні.

Україна зверталася до Німеччини з проханням надати, зокрема, списані корвети

Україна зверталася до Німеччини з проханням надати, зокрема, списані корвети

Україна зверталася до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією. Про це йдеться у статті німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опублікованій на сайті ввечері у суботу, 24 квітня.

Список прохань Києва опинився у розпорядженні видання. У ньому: боєголовки для протикорабельних ракет типу SeaSpear, зенітні знаряддя типу GDM-008 Millennium, безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Зазначається, що раніше українська сторона безуспішно просила Берлін передати списані корвети. Такі пріоритети, додає видання, пояснюються тим, що узбережжя Чорного моря розглядається як одна з цілей для можливого вторгнення РФ.

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У МЗС Німеччини виступили проти зброї для України

Утім, прохання Києва, як зазначає видання, поки були марними. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), який представляє соціал-демократів, негативно поставився до можливих поставок озброєнь українській стороні, повідомили джерела FAS. Водночас міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), яка належить до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), готова піти на такий крок.

Ідею підтримав і голова комітету Бундестагу із закордонних справ, член ХДС Норберт Реттґен (Norbert Röttgen). У інтерв'ю виданню він заявив, що було б помилково виключати поставку оборонних озброєнь, оскільки "Росія погрожує війною".

Посол України в ФРН Андрій Мельник  подякував Реттґену за його позицію. "Вдячний Норберту Реттґену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліна", - написав Мельник у своєму мікроблозі Twitter ввечері 24 квітня.

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Стягування російських військ до кордонів України

Посилення російського військового контингенту уздовж українського кордону в останні тижні викликало стурбованість у Києві, Вашингтоні та в європейських столицях. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в анексованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти протистояти агресії РФ.

22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив розпочати відведення російських військ, які передислокували до кордонів з Україною і до Криму. Він наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації підрозділи, які задіяли, як кажуть у РФ, в "навчаннях на півдні Росії".

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон "дуже уважно стежитиме" за ситуацію на російсько-українському кордоні і після заяви Шойгу. "Ми почули слова. Я думаю, що ми спостерігатимемо за діями, - пояснив речник Держдепу Нед Прайс.

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Переговори Зеленського з Путіним та відведення військ Росії - Курт Волкер в інтерв'ю DW (23.04.2021)

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