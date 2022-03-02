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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УВКБ ООН".
Головне завдання Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців полягає в захисті біженців. Штаб-квартира УВКБ ООН розташована в Женеві. Свого представника УВКБ ООН має і в Україні. Діяльність цієї організації в Україні спрямована передусім на надання допомоги вимушеним переселенцям з Донбасу, де тривають бойові дії, та з Криму – українського півострова, який 2014 року був захоплений та анексований Росією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.