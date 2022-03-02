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УВКБ ООН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УВКБ ООН".

Головне завдання Управління Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців полягає в захисті біженців. Штаб-квартира УВКБ ООН розташована в Женеві. Свого представника УВКБ ООН має і в Україні. Діяльність цієї організації в Україні спрямована передусім на надання допомоги вимушеним переселенцям з Донбасу, де тривають бойові дії, та з Криму – українського півострова, який 2014 року був захоплений та анексований Росією. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький

Понад пів мільйона біженців з України перебувають у Польщі - Моравецький 02.03.2022

Польська влада інформує про понад 500 тисяч біженців з України. Для них створили гуманітарний коридор та прискорили бюрократичні процедури.

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН

З України виїхали понад 800 тисяч біженців - УВКБ ООН 02.03.2022

Біженці від російської агресії продовжують перетинати кордон України. Загалом країну залишили понад 800 тисяч людей. Понад половина з них лишається у Польщі.
Гуманітарні місії і війна на Донбасі

Гуманітарні місії і війна на Донбасі 23.02.2022

Агентства ООН, українські та міжнародні неурядові організації, що опікуються гуманітарними проблемами Донбасу останні вісім років, готуються до загострення бойових дій.

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН

Кількість біженців у світі перевищила 84 мільйони - ООН 11.11.2021

За перше півріччя 2021 року кількість вимушено переміщених осіб у світі зросла на понад 1,6 мільйона осіб. Люди змушені залишати свої домівки через насильство, небезпеку та наслідки зміни клімату.

В ООН розкритикували новий польський закон про видворення нелегальних мігрантів

В ООН розкритикували новий польський закон про видворення нелегальних мігрантів 16.10.2021

На думку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, рішення польського парламенту порушує фундаментальне право людей на прихисток.
УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон

УВКБ ООН: До півмільйона афганців можуть втекти за кордон 27.08.2021

За "найгіршого сценарію" в регіоні з'являться близько 500 тисяч нових біженців з Афганістану, повідомила заступниця Верховного комісара ООН у справах біженців.

ЄС закликає до міжнародного вирішення проблеми афганських біженців

ЄС закликає до міжнародного вирішення проблеми афганських біженців 20.08.2021

У ЄС вважають, що країни, які брали участь в афганській місії, мають надати квоти для переселення біженців з Афганістану.
Понад 80 мільйонів людей у світі - біженці

Понад 80 мільйонів людей у світі - біженці 29.12.2020

Цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, повідомила партнерська організація УВКБ ООН в Німеччині.
Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців

Конфлікт на півночі Ефіопії: в ООН заявляють про тисячі біженців 12.11.2020

Через конфлікт на півночі Ефіопії УВКБ ООН закликає сусідні країни не закривати кордони для біженців. Лише за два дні до Судану втекли понад 7000 ефіопів.
В Афінах натякнули на німецьких шпигунів, які допомагають біженцям

В Афінах натякнули на "німецьких шпигунів", які допомагають біженцям 04.10.2020

За даними Національної служби розвідки Греції, представники неурядових організацій, котрі надають допомогу біженцям, ніби здійснюють шпигунську діяльність та сприяють контрабандистам.

Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців

Поневіряння і надія: Лесбос після пожежі у найбільшому таборі для біженців 15.09.2020

Ситуацію на грецькому острові Лесбос після пожежі у таборі для біженців "Морія" поки остаточно не взято під контроль. Що там відбувається зараз і чого побоюються у ЄС? Репортаж DW.
ЄС надасть екстрену допомогу біженцям на острові Лесбос

ЄС надасть екстрену допомогу біженцям на острові Лесбос 09.09.2020

ЄС та ООН вирішують питання про надання екстреної допомоги мешканцям найбільшого табору в Європі, який згорів дощента. Без прихистку залишились понад 12 тисяч людей. На Лесбосі запроваджений надзвичайни стан.

Греція хоче розмістити в морі плавучі загорожі проти мігрантів

Греція хоче розмістити в морі плавучі загорожі проти мігрантів 30.01.2020

Влада Греції хоче розмістити в Егейському морі плавучі загорожі, які зупинятимуть мігрантів, що прямують з Туреччини.
Благодійні організації наголошують на рекордному числі біженців у світі

Благодійні організації наголошують на рекордному числі біженців у світі 18.08.2019

Ще ніколи з часу завершення Другої світової війни не було стільки людей, які б втікали від воєн, конфліктів та переслідування, наголошують благодійні організації напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

Жорсткі покарання рятувальників мігрантів в Італії розкритикували в ООН і ЄС

Жорсткі покарання рятувальників мігрантів в Італії розкритикували в ООН і ЄС 06.08.2019

Італія хоче карати грошовими штрафами рятувальників біженців у Середземному морі. Брюссель перевірить відповідність суперечливого італійського декрету європейському праву.
Таїланд не депортуватиме жінку, що втекла із Саудівської Аравії

Таїланд не депортуватиме жінку, що втекла із Саудівської Аравії 07.01.2019

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни та намагалася дістатися через Бангкок до Австралії, отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді.
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