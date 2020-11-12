Понад 80 мільйонів людей у світі - біженці

Нині понад 80 мільйонів людей у світі є біженцями, і їхня кількість у порівнянні з минулим роком збільшилась приблизно на 10 мільйонів. Такі дані у вівторок, 29 грудня, наводить Товариство ООН з допомоги біженцям, яке є партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Німеччині.

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Цього року ситуація загострилась через пандемію COVID-19, пояснили представники організації. "У 2020 році коронавірус змінив життєву реальність людей, і для багатьох з тих 80 мільйонів, які були вимушені залишити свої домівки, нині, у першу чергу, ідеться про те, щоб вижити, - зазначив у Бонні голова Товариства ООН з допомоги біженцям Петер Руенштрот-Бауер (Peter Ruhenstroth-Bauer). - Цих людей не можна залишати наодинці з їхньою проблемою". Їм потрібна не тільки нагальна підтримка, але й перспективи для кращого майбутнього, додав він.

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За наведеними організацією даними, у 2020 році на допомогу біженцям потребувалось близько 7,4 мільярда євро, однак УВКБ ООН отримало на початок грудня лише половину цих коштів.

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У повідомленні також зазначається, що у 2020 році до таких проблемних країн з довгостроковими конфліктами на своїй території, як Сирія або Ємен, через спалахи насильства додалися Ефіопія, Чад, Малі та Нігер.