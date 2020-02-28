ООН закликала ЄС до нової місії з порятунку біженців на море

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) закликало Євросоюз до нових місій з порятунку мігрантів у Середземному морі. "Це найдавніший, неполітичний принцип, що не можна залишати напризволяще людей, що зазнають лиха у морі", - заявив представник комісаріату у ФРН Франк Ремус (Frank Remus) в інтерв'ю агенції dpa, оприлюдненому в неділю, 5 квітня.

На початку квітня Євросоюз почав операцію Irini з контролю за виконанням ембарго ООН на постачання озброєнь до Лівії. Щоб не заохочувати мігрантів до втечі в Європу морем, кораблі, що беруть участь в цій місії, оперують поза маршрутами, якими зазвичай користуються мігранти. Міжнародне морське право, яке зобов'язує рятувати потопаючих у морі, поширюється, однак, і на них. Якщо це трапляється, то вони повинні доставляти врятованих до Греції, звідки мігранти вже будуть розподілені в інші країни ЄС.

Мальтійська угода

У березні завершився строк дії угоди, укладеної 23 вересня 2019 року на шість місяців Німеччиною, Італією, Францією і Мальтою на території останньої. Цей документ встановлював правила розподілу з Італії та Мальти по інших європейських країнах врятованих у морі мігрантів. Він сприяв тому, що, зокрема, Рим дозволяв рятувальним судам з біженцями заходити в італійські порти. За час дії цієї угоди були розподілені понад три тисячі біженців. Через нинішню пандемію коронавірусу, ця угода не була продовжена.

"Мальти" недостатньо, але "Мальта" була важливим початком. Йдеться про прийняння такої кількості людей, яка практично непомітна для такого великого, багатого континенту, як Європа", - сказав Франк Ремус.

Він наголосив, що необхідним є рішення, яке дозволить чітко врегулювати процедуру розподілу врятованих на морі мігрантів по країнах ЄС. "Це спільна відповідальність країн-членів ЄС, а не лише прибережних держав. Тому свій внесок повинні внести якомога більше країн Євросоюзу", - вказав Ремус.

Нагадаємо, морську місію "Софія", метою якої була боротьба з нелегальними перевізниками людей на Середземному морі, ЄС призупинив навесні 2019 року через відсутність згоди щодо розподілу врятованих мігрантів.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), з 2014 року по 28 жовтня 2019 року в Середземному морі загинули загалом близько 19 тисяч людей.