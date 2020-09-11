Німеччина продовжує приймати біженців з Греції

До Німеччини прибув ще один рейс з Греції з біженцями на борту. У четвер, 22 жовтня, в аеропорту міста Ганновер сів літак зі 104 шукачами притулку на борту. За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, цим рейсом прибули, зокрема, 17 хворих дітей з їхніми родинами, а також 27 неповнолітніх біженців без супроводу.

У вересні після пожежі в таборі для біженців "Морія" на осторові Лесбос, коли без даху над головою залишились 12 тисяч людей, уряд ФРН ухвалив рішення прийняти ще 1 553 біженці, які перебували на грецьких островах. Щоправда, йшлося винятково про тих осіб, право на захист яких раніше було підтверджено владою Греції.

Крім того, уряд у Берліні також вирішив прийняти з Греції 243 хворих дітей-біженців разом з їхніми сім'ями. Як зазначили в МВС ФРН, від квітня поточного року Німеччина прийняла в цілому 1009 біженців з Греції.

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Усі біженці, які прибувають з Греції, розподіляються між різними федеральними землями, готовими їх прийняти, наголошують у МВС ФРН.