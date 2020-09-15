У Берліні демонстранти вимагали прийняти мігрантів з грецьких островів

У Берліні в неділю, 20 вересня, кілька тисяч людей вийшли на мітинг із вимогою прийняти в Німеччині шукачів притулку, які зараз перебувають на грецьких островах. Акція була організована кількома групами, серед яких правозахисна організація Pro Asyl, передає агенція dpa. Вони виступають за те, щоб ФРН прийняла більше мігрантів.

Під час демонстрації в Берліні закликали негайно евакуювати біженців з Лесбоса

За даними організаторів, в демонстрації взяли участь близько трьох тисяч людей. Учасники акції тримали плакати із надписами "У нас є місце!" та "Дозвольте людям увійти". Pro Asyl також закликає "негайно припинити практику незаконного відштовхування з боку грецького уряду", за наказом якого, як повідомляється, човни з мігрантами відбуксовують у турецькі води.

Учасники мітингу в Берліні

Раніше кілька німецьких міст та земель уже заявили про свою готовність прийняти мігрантів з грецького табору для біженців "Морія", який нещодавно повністю згорів на острові Лесбос. У таборі перебувало близько 12 тисяч людей. Кілька європейських країн погодились прийняти в себе мігрантів з цього табору. Німеччина також хоче прийняти 408 родин з дітьми, щодо чиїх заявок на притулок уже було прийнято позитивне рішення у Греції.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Сутички на Лесбосі: греки влаштували біженцям ворожий прийом (04.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YqsX Сутички на Лесбосі: греки влаштували біженцям ворожий прийом (04.03.2020)